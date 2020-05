Tras los sorpresivos dichos que involucraban a Jorge Ibáñez y Matías Alé, Graciela Alfano intentó retractarse Fuente: Archivo

En el día de ayer, mientras opinaba sobre el escándalo familiar en torno a la herencia de Jorge Ibañez , la confesión de Graciela Alfano sobre una " relación de a tres " entre ella, Matías Alé y el ya fallecido diseñador sorprendió a todos. Tras una fuerte repercusión en los medios y redes sociales, la actriz explicó sus dichos e insinuó que ella nunca se refirió a lo sexual.

"Yo no hablo de sexo, hablaron los demás. Lo dejé a la interpretación de cada uno. Yo hablé de un trío inviolable . Nosotros éramos tres personas que estábamos muy juntos todo el tiempo, eso se vio porque aparecíamos juntos en los eventos y desfiles", comenzó a relatar Alfano en Informados de todo .

Tras remontarse a 1999, año en que conoció a Matías Alé, la actriz contó que su amigo quedó embobado ni bien lo vio. "A Mati lo conocimos el mismo día y Jorge quedo embobado. No estoy sacando a nadie del placard porque Jorge ya había expuesto su sexualidad en vida. Luego, Matías quedo embobado conmigo. Cuando empiezo mi relación con él, yo hablé con Jorge y ahí se gesta este trío que era una simbiosis, tenia características más profundas que lo sexual (de lo cual yo no hablé)", explicó, al tiempo que aclaró que ella siempre fue intima amiga del diseñador y que jamás salió con él "como pareja".

Minutos después, Alfano hizo referencia a su infancia y aconsejó prestar atención, ya que hay muchos niños maltratados. "Puedo mostrar que esta mujer fuerte también es el resultado de un gran trabajo interno que tuve hacer, ya que fui una niña abusada y maltratada. Son mis vivencias lo que conté. Los niños están siendo rehenes de familias que viven angustias o frustraciones y se la agarran con ellos. Una persona puede ser madre y la peor del mundo, puede estar haciendo sufrir situaciones espantosas a su hijo", señaló.

"En mi caso era un desastre total. Mi padre estaba ausente y mi madre lo manipulaba conmigo. Era un amor tóxico", lanzó sobre su situación personal. Sin embargo, una nueva confesión sorprendió a todos en el piso. "En este contexto tuve la desgracia de tener un vecino, al cual mi madre le dejaba las llaves de casa cuando se iba el fin de semana para que chequee a esta nena de 4 años, y era pedófilo", reveló con cierta angustia.

"Tengo muchos años de psicoanálisis y meditación, sin embargo cuando hablo de esto mi respiración cambia, mi corazón late diferente. Las huellas están, no van a salir. Creo que este confinamiento viene bien para mirarse uno mismo", agregó.

Intentando cambiar el clima de la entrevista, Pía Shaw le preguntó a la exvedette por su "amor del balcón". Entre risas, Alfano aseguró que la relación dio un paso más. "Encontré un amor saliendo al balcón. Ahora cuando salimos a pasear al perro, nos vemos y dialogamos con la debida distancia. Vamos a tener que casarnos si esto sigue así, es la única forma de poder vernos" bromeó al tiempo que aseguró que tiene otro candidato en las redes.

¿Quién es la persona a la que más extrañás en esta cuarentena?", preguntó Guillermo Andino antes de despedirla. "A una personita de tan solo 4 meses que es mi nieta Nina. Me la robaría y me la traería a mi casa. Hace dos meses me mandan el crecimiento de esta niña maravillosa por video. Tengo unas ganas de verla... Cuando termine la cuarentena, lo primero que voy a hacer es correr a abrazarla", concluyó ansiosa.