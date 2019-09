Tras internarse por propia voluntad en una clínica de Entre Ríos, Chano reapareció públicamente y habló de todo Crédito: Instagram

27 de septiembre de 2019 • 15:46

Tras pasar unas semanas internado en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos, Chano Moreno Charpentier reapareció públicamente. Muy centrado, el cantante -que está a punto de lanzar nuevo disco- habló con Intrusos sobre su actual estado de salud, se refirió al confuso episodio que protagonizó en Barcelona y hasta opinó sobre las declaraciones de su ex, Milita Bora.

Después de aclarar de que no se trató de una internación por adicciones, sino de una suerte de retiro para "bajar revoluciones y encontrar la paz mental", el cantante contó que fue él mismo quien tomo la decisión de irse a Entre Ríos. "Estoy muy bien. Está bueno aclarar que Vida Sana es un lugar donde voy desde hace muchos años cada vez que tengo algún lanzamiento o show por delante. Me ayuda a relajar y a estar en contacto conmigo mismo, a armonizar con el universo. Va gente de todo tipo, no sólo por el motivo que ustedes piensan sino para adelgazar y bajar un cambio", comentó el cantante que, al parecer, ya tenía programada esta estadía de cara a su próximo show en Vorterix, el 18 de octubre.

"Es un lugar que me hace muy bien, donde no como carne, tomo mucha agua, corro 10 km diarios y hago actividad física durante una hora", enumeró sobre las ventajas de su paso por el lugar.

Frente a las versiones que aseguraban que se había internado nuevamente por un problema de drogas, Chano confesó: "Estoy trabajando día a día para salir, es un camino de un día a la vez. Ahora no estoy preocupado al respecto porque sino imaginate que estaría tratándolo con mucho más rigor en vez de estar ocupándome de mi disco (...). Tengo este problema desde hace 20 años. La verdad que ahora no me interné por un tema de sobredosis, está bueno aclararlo".

Luego, se refirió al confuso momento que protagonizó en la rambla de Barcelona hace unos meses. "Fue un episodio desafortunado en el que perdí un documento. Ante la duda no quise mandar a nadie preso, que deporten a un inmigrante no es mi estilo. Perdí mis documentos y de repente aparecieron, fue eso lo que pasó", explicó el argentino sin querer acusar a nadie de robo.

Sobre el final y, sin intenciones de esquivar el tema, Charpentier habló sobre las acusaciones por violencia de género que le hizo su ex Milita Bora, con quién compartió tres meses de relación en 2016. "El tema está en manos de mis abogados, no puedo decir nada en relación a eso", aseguró. Y ante la pregunta del cronista de América sobre si se arrepentía por las últimas declaraciones que hizo sobre ella, el músico lanzó un sí rotundo y aseguró que le pediría perdón. Recordemos que tras separarse del músico, Milita lo denuncio por violencia, violación y amenaza de muerte.