Video: Luck Ra se quebró al aire en MasterChef e hizo emocionar a todos

Este lunes se vivió una jornada con muchas emociones en MasterChef Celebrity (Telefe). Es que desde la producción, con el aval de los jurados, se les asignó una consigna especial a los participantes: armar un plato que los remita a su niñez.

Tras buscar los ingredientes necesarios para la receta y tener un margen de tiempo para realizarlo, llegó el momento en el que debían exponer ante los tres jurados. Uno de los participantes que más se emocionó al pasar al frente fue Luck Ra, quien reemplaza momentáneamente a La Joaqui en el certamen televisivo.

Luck Ra presentó una milanesa napolitana en Master Chef y emocionó a todos al contar su historia de vida

En el caso del cantante de cuarteto recreó una milanesa napolitana con un acompañamiento de arroz y mayonesa. La particularidad es que presentó dos vajillas, con la misma preparación, solamente que en una de ellas era una pieza de solomillo más pequeña, sin salsa.

“Comé vos, yo ya estoy llena”, fue el título que eligió el cantante para el plato, lo que despertó una profunda emoción al recordar sus primeros años de vida con sus padres. “Voy caminando y trato de no pensar en nada, porque a la mínima que piense algo, voy a llorar”, explicó.

Al mostrar sus dos creaciones, el artista cordobés explicó qué lo motivó: “Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre y una madre, lo dejan todo”.

Donato de Santis no aguantó la emoción al escuchar a Luck Ra

“Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma“, destacó el intérprete de ”La Morocha" que incluyó una taza de mate cocido en su menú.

Luego de lagrimear durante su exposición, Luck Ra recibió buenas devoluciones como la de Donato de Santis, quien calificó su receta como un “plato sanador”. Además, Damián Betular destacó su “sensibilidad” y Germán Martitegui, con un ojo más clínico en la composición de la receta, subrayó la buena combinación de los elementos para el resultado final.