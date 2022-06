Thelma Fardin, tras la reactivación del juicio contra Juan Darthés: “Es un hecho histórico”

El juicio por abuso sexual contra Juan Darthés se reanuda tras el recientemente rechazo del juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, al recurso que presentó el actor argentino para postergar el reinicio de las audiencias que se está desarrollando en Brasil.

En este contexto, Thelma Fardin fue consultada sobre esta reciente decisión judicial y expresó su satisfacción: “Afortunadamente se reactivó la causa y eso es un hecho histórico”. Y agregó: “Estamos sorprendidas para bien que hayan recalculado y decidido que siguiéramos en la justicia federal que es lo que nosotras creíamos, estamos decidiendo fechas para las próximas audiencias y en breve un veredicto”.

La actriz habló con Socios del espectáculo (eltrece) y durante la entrevista le preguntaron si esperaba “sanar el corazón” ante la posible condena de Darthés. Sobre esto, respondió: “Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”. Entonces, reflexionó: “Después, creo que todos andamos por ahí no sé si con la herida pero con las cicatrices. Tengo muchas cicatrices, no tengo una sola como todo el mundo. La cicatriz quedará y lo importante es todo lo que pude hacer a partir de poner en palabras mi dolor”, cerró.

Recientemente, el mismo programa viajó a la ciudad de Río de Janeiro para buscar a Juan Darthés. Desde la puerta de su lujoso departamento en Barra de Tijuca, el ciclo de eltrece pudo captar imágenes del actor en su balcón acompañado por su familia.

Juan Darthés, en su departamento de Río de janeiro, en Brasil Captura de TV

Tras no perderle rastro durante todo el fin de semana, el enviado especial a Brasil relató en vivo cómo fueron los pasos del actor. “Acá estamos frente a la guarida de Juan Darthés, en la que se encuentra junto a su mujer y sus hijos. Están alojados desde hace un tiempo aquí frente al mar porque también tienen otro domicilio en San Pablo”, contó el cronista desde el país vecino.

“Desde el viernes a la noche que llegamos que no para de llover, y no se lo vio salir en ningún momento ni a él ni a su familia. Cuando pudimos divisarlo en el balcón, lo vimos encapuchado dentro de su casa. Aparece de momento su mujer, el perro (…), se vio a uno de sus hijos también. Todo en el balcón del edificio”, relató el periodista.

Thelma Fardin presentó el 4 de diciembre de 2018 una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul (tal es el nombre real de Darthés) ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. El 2 de agosto de 2019, la fiscalía de ese país requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura de un proceso penal contra el actor, “por considerarlo autor directo del delito de violación agravada”.