Tiembla la casa de Gran Hermano: por qué el ingreso de hoy sería la peor noticia para uno de los participantes

Desde la salida de Daniela de Lucía y Divina Gloria de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la producción puso manos a la obra para elegir a los dos reemplazantes. Los inconvenientes familiares y de salud, respectivamente, obligaron a la conductora y a la actriz a abandonar la casa en los primeros días del reality, cambiando por completo la ecuación del programa.

Daniela De Lucía se despidió de Gran Hermano tras la muerte de su papá

Tras confirmarse que los dos sustitutos ingresarán en la gala de este domingo, las versiones y especulaciones estuvieron a la orden del día. El nombre que más resonó en las redes sociales fue el de Zoe Bogach, quien participó en la edición 2022-2023, y es la exnovia de Manuel Ibero, actual concursante.

El motivo de su ingreso sería sumar más capítulos a una historia de amor que terminó de la peor manera. Entre acusaciones de infidelidad y problemas familiares, Manu Ibero y Zoe Bogach cortaron su vínculo amoroso; sin embargo, los coletazos continuaron en los últimos días cuando el oriundo de Zárate ingresó a Gran Hermano y habló detalles íntimos de la relación.

Zoe Bogach confirmó que le mandó una carta documento a Manu Ibero, actual participante de Gran Hermano

“Cada uno se mando sus caga.... En una relación no te podes quejar de algo que permitís, es bastante hipócrita. Decir ‘me manipulaba’... vos lo permitiste”, dijo Ibero a otros compañeros del reality, despertando la ira de Zoe, quien acudió a su cuerpo de abogados para enviarle una carta documento. “No quiero que hable de mí. No quiero seguir dándole fama”, destacó Bogach.

Los dichos de Manu Ibero sobre Zoe Bogach que generaron polémica

Por su parte, Ibero, en su presentación al público, dejó en claro cómo es su personalidad: “Soy una persona bastante egocéntrica, un poquito soberbio, manipulador. Al tener un carácter más o menos fuerte, para el juego me va a servir mucho. Me voy a hacer notar mucho más que alguien que por ahí no se mete en conflictos”.

Zoe Bogach podría reingresar a la casa de Gran Hermano

Aún sin ninguna versión oficial que confirme o desmienta el ingreso de Zoe a la casa de Gran Hermano, la producción del programa, en conjunto con Santiago del Moro, tienen definido a los dos reemplazantes y lo mantienen bajo siete llaves.

Qué otros participantes podrían sumarse al reality

A medida que transcurrieron las horas, otros participantes se sumaron a la posible nómina de reemplazos. Entre ellos se encuentran: Alejandra Majluf, Inés Lucero, Camila “Camilota” Deniz y Pablo Heredia.

La primera es actriz, con un extenso bagaje en comedias televisivas y un amorío con Fito Páez. Actualmente es profesora de teatro y se encuentra alejada de los medios de comunicación.

Alejandra Majluf podría tener su oportunidad en Gran Hermano PATRICIO PIDAL/AFV

Lucero obtuvo un gran reconocimiento tras su participación en el reality Survivor: Expedición Robinson. Estudiante de Relaciones Laborales, la mujer quedó vinculada a la confirmación de un rumor por parte del periodista Guido Zaffora, quien la incluyó, junto a Majluf, como las dos nuevas participantes de Gran Hermano.

Sin embargo, Inés, en su cuenta de Instagram, desmintió rotundamente su vinculación con el programa conducido por Santiago del Moro: “Les voy a decir unas cositas: en principio buen día, segundo no estoy seleccionada para entrar a Gran Hermano, no me llamaron, son rumores. Esto es un video real para mis supuestos conocidos y amigos que me mandan mensajes flasheando, que me quieren hacer pisar el palito para saber si estoy aislada o no”.

Inés Lucero negó estar seleccionada para entrar a Gran Hermano

Por último, Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y Pablo Heredia, también con pasado en la casa “más famosa del mundo”, son otras de las alternativas que manejaría la producción para que tengan su oportunidad en esta edición de Generación Dorada.