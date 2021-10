Tras la despedida de Jey Mammon, Metro ya tiene su reemplazo: Diego Ramos

El último miércoles, Jey Mammon anunció al aire de Mañana la seguimos (lunes a viernes de 17 a 20), que este 8 de octubre dejaba Metro 95.1. El conductor explicó que abandona debido al cansancio que experimentó al hacer diariamente radio y televisión (Los Mammones), desde que cambiaron el horario del ciclo de América al prime time. Al momento del debut, su programa se emitía a las 23.30; luego pasó a 20.30 (tan solo media hora después del final de su envío radial) y, actualmente, sale a las 21. Todos cambios que se produjeron por el levantamiento de TV Nostra y por el comienzo de La ruleta de tus sueños, y que empezaron a complicar su llegada a horario al canal.

Tras oficializar esta salida, que se concretó el viernes último, las autoridades de Metro pensaron un nombre para reemplazarlo en la conducción del ciclo que también integran Felipe Colombo, Fernanda Metilli, Martín Reich y Calu Bonfante, quienes continuarán en las tardes de la emisora. Así, el viernes por la noche LA NACION pudo confirmar que el elegido es el actor Diego Ramos.

Ramos ya tiene experiencia en conducción en radio, ya que este año estuvo al frente de Todo incluido (lunes a viernes de 6 a 9, hoy a cargo de Fernando Cicutti, bajo el nombre de Arriba) y de La mañana de La Uno (lunes a viernes de 9 a 13, hoy a cargo de Kiki Petrone), ambos programas en La Uno FM 103.1. Así, el próximo martes debutará en Mañana la seguimos, que comenzó en febrero de este año.

La despedida de Jey Mammon de la Metro

“Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba. Ahora tengo que tomar una decisión y tomarme un momento al costado de radio Metro, porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados. Tuve que aprender a decir que no a algunas cosas. Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes”, detalló Mammon el miércoles.

Luego, aclaró que la finalización de su trabajo en la emisora se da en los mejores términos. “Le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido, está todo bien con la radio. Faltando poquito para que termine el año, esto no es una tristeza para nadie, pero cuando pasa algo bueno uno tiene que dejar de lado algunas cosas, y esta radio y los oyentes se merecen lo mejor. Les agradezco de corazón por la generosidad”.

Finalmente, Jey expresó emocionado: “Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer”.

Mammon era una de las nuevas caras que presentó la emisora en enero como parte de su relanzamiento. A Mañana la seguimos también se le sumó a comienzos de año Bonus track, con Leo Montero, que como su colega decidió emprender otro rumbo; Un día perfecto, el ciclo que continúa al aire de 13 a 17, conducido por Gabriel Schultz, los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg y Dalma Maradona; Señal de ajuste, de 6 a 7, de Nacho Otero, y HTH: Hablemos todo hoy, del mismo conductor, de 7 a 10.