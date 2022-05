Un oyente llamó a Andy Kusnetzoff en vivo y le contó una historia falsa: la reacción del conductor

Andy Kusnetzoff inició su carrera radial muchos años atrás y una de las actividades que más disfruta de la profesión es el intercambio con los oyentes. Sus programas siempre estuvieron identificados con los fluidos idas y vueltas con su audiencia y es por eso que tiene el oído entrenado para poder identificar la veracidad de las historias. El martes, un hombre llamó a Perros de la calle (Urbana Play) para compartir una insólita pelea con su supuesta pareja pero, avanzada la charla terminó por admitir que era mentira. Luego de asegurar que ya se había dado cuenta, el conductor manifestó su molestia frente a la situación.

Un oyente llamó a Andy Kusnetzoff en vivo y le contó una historia falsa

Perros de la calle fue el escenario de cruces, reconciliaciones, reclamos y muchas anécdotas insólitas narradas por los oyentes. El martes no fue una excepción y, en respuesta a una de las llamativas consignas presentadas, un hombre compartió un problema sin precedentes. “Víctor, de Máximo Paz, un pueblo de Santa Fe”, expresó, a modo de presentación. A continuación, dijo que estaba peleado con su novia Inés ya que ella no aceptaba que tuviera un perro embalsamado -mascota de su difunta madre- en el living de la casa.

La dedicación por el animal era tan grande que los días de tormenta lo cubría con una manta porque “no le gustaba la lluvia”. Asombrados por el relato, pero acostumbrados a escuchar cosas aún más extrañas, los presentes en el estudio - Andy, Ronnie Arias, Harry Salvarrey y Evelyn Botto- notaron que había datos que no coincidían y empezaron a dudar sobre la veracidad del testimonio.

Finalmente, atrapado por las incisivas preguntas, quien dijo llamarse Víctor tuvo que blanquear que todo era inventando y reveló su verdadera identidad. “Mirá Andy, nosotros somos actores, Analía (quien se había hecho pasar por Inés) y yo, Marcelo. También soy escritor y el otro día cuando escuché a (Hernán) Casciari decidí hacer esta llamada para hacer conocer una de mis historias”, detalló. A su vez, agregó que el cuento del perro embalsamado formaba parte de un monólogo de su autoría.

Andy Kusnetzoff no estuvo de acuerdo con el accionar del oyente Adrian Diaz (c)

Mientras Ronnie, Harry y Evelyn lo aplaudieron por animarse a actuar en la radio para promocionar su trabajo, Andy Kusnetzoff no ocultó su molestia. “No te puedo aplaudir, entiendo que intentaste promocionarte. Me hacía ruido. Uno cuando hace radio cree en las historias, por eso no estoy a favor de lo que hizo, atenta contra la credibilidad de los oyentes. Entiendo su intención, que quiso hacerse el Casciari, pero para mí no salió”, sentenció.

Y continuó: “Porque sino no le creemos a nadie, y eso es ch**o, porque muchos llaman para arreglar una pareja, para que los ayudemos en alguna difícil en la que están, con cualquier consigna divertida. Entonces, si uno va a promocionar que es actor... para mí es un bo**do. No me enojé con él, pero no puedo festejarlo tampoco”.

Botto, de acuerdo con su colega, comentó que este episodio podía invalidar otras anécdotas genuinas que los oyentes se animan a compartir. Por su parte, Harry felicitó a Marcelo y justificó que “no era tan dramático”. Sin embargo, el conductor aseveró: “No puedo avalarlo, no puedo festejarlo. Su tono no era sobrador, pero atenta contra la credibilidad de los oyentes y no te podés meter con eso. Él quería ser un Casciari, pero no pasó. No banco el método. Atenta contra lo que nos dedicamos. No puedo felicitarlo. Nuestro trabajarlo es creer, por eso no puedo avalarlo, sino llamarían todos vivos con distintas historias”.