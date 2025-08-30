Juana Repetto respondió cómo se siente con su inesperado embarazo

A tan solo cinco meses de haberse separado de Sebastián Graviotto, Juana Repetto dio a conocer una noticia que sorprendió a todos: está embarazada de su tercer hijo. Lo hizo a través de un divertido video en redes sociales y no habló más al respecto. Sin embargo, horas más tarde, la actriz rompió el silencio en diálogo con LAM (América TV). A través de un audio enviado por WhatsApp a Pepe Ochoa reveló cómo se siente y respondió si su embarazo fue buscado.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

“Hola, querido. Bueno, primero volverte a agradecer, ya lo voy a hacer públicamente, de verdad. Porque ya hay pelotud*s, capaz que es tu mejor amiga, pero que están hablando boludeces, sin saber, sin medio código, sin respetar nada, sin chequear la información”, comenzó el mensaje y continuó con las críticas: “Salen a decir cosas falsas, encima. ¡Señora, ubíquese! Es nefasta ella, siempre igual, se nota que nadie la quiere. Así que, agradecerte el código, la buena onda, el respeto, primero.”

Sobre su reciente embarazo, comentó: “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano". “Fue muy extremadamente sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable, fue una cosa así como que uno podría imaginar que ya a los 37 años no te sucede, así de one shot”, continuó.

Sebastián Graviotto, Juana Repetto, Toribio, Belisario y el padre de Sebastián en la playa, antes de separarse (Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

“Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa. Está todo muy bien, por suerte, viene todo bien. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento, por suerte. Así que, muy contenta de la decisión de seguir en esta manera”, concluyó la influencer.

De esta manera, con sus declaraciones, Juana dejó bien en claro que se trató de un embarazo no programado. Incluso, su expareja también lo confirmó en Intrusos (América TV). Sebastián Graviotto habló con Andrea Taboada y aseguró que es el padre del bebé en camino.“Se agranda la familia, se viene el cuarto”, expresó en un mensaje a la periodista.

El 10 de noviembre de 2020, Juana y Sebastián se casaron por civil y postergaron la celebración por la pandemia del coronavirus (Foto: Instagram @juanarepettook)

Además, dio a conocer otras intimidades: “En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”, contó. Sin embargo, Sebastián aclaró que como pareja están “alejados”, pero siempre “con amor y haciendo equipo”. “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, concluyó.