Valentín Yan reveló de dónde nació su pasión por los autos y la pregunta clave que le hizo su abuelo Gustavo

Valentín Yan, piloto de TC2000 e hijo de la recordada actriz Romina Yan, visitó el domingo 8 de junio el programa Almorzando con Juana (El Trece) conducido por Juan Viale y reveló detalles de cómo fue que se dedicó a las carreras de autos, por fuera de la tradición familiar vinculada a los medios. Además, dio detalles de la charla íntima con su abuelo Gustavo Yankelevich, histórico productor televisivo, para poder emprender ese rumbo.

“Siempre de chico me gustaron las máquinas”, aseguró el joven de 21 años, que estaba acompañado en la mesa por los actores de la obra Rocky Nicolás Vázquez y Dai Fernández; el director de Fundación Sí, Manu Lozano, y el conductor de Cuestión de Peso y periodista, Mario Massaccesi.

“Sos un bebé”, lo elogió la conductora por su juventud y le preguntó de dónde nació el gusto por los motores y las carreras. “Te juro que no sé, me nació a mí, no me lo inculcó nadie”, aclaró Valentín, que este año firmó contrato con el equipo Axion Energy Sport y debutó oficialmente en el TC2000 durante la primera fecha del campeonato, celebrada en Neuquén.

Los autos, la gran pasión de Valentín (Foto: @valenyan_)

El joven piloto reveló cómo fue la íntima conversación con su abuelo, que lo ayudó a apostar por este deporte. “Yo venía ahí estudiando, pero la verdad nunca serví para estudiar, no me estaba gustando mucho. Ahí fue cuando me senté con mi abuelo Gustavo a hablar y me preguntó: ¿Qué te hace feliz?“, recordó Valentín.

“Gran pregunta, clave en la vida de cualquier ser humano”, lo interrumpió Juana, conmovida por la historia familiar del automovilista, que continuó su relato. “Habré estado 5 minutos con la mente en blanco. Era una idea loca mía, toda una familia que venía de otro lado, pero pensé: correr”, afirmó Valentín sobre la charla que mantuvo con su abuelo a los 19 años. “Qué bueno no seguir ningún mandato”, valoró Juana y los demás participantes de la mesa asintieron.

Valentín compartiendo momentos con su abuelo (Foto: @valenyan_)

Valentín Yan proviene de una familia profundamente ligada al mundo artístico argentino. Es hijo de la recordada actriz Romina Yan, que falleció trágicamente el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años. Tiene dos hermanos, Franco y Azul, que también continúan carreras ligadas a los medios.

Además, es nieto de dos íconos de la televisión nacional: Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Gustavo es recordado por su trabajo como productor de Telefe, donde estuvo a cargo de los exitosos ciclos del canal en los años 90 como los programas de Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

Su abuela Cris Morena marcó varias generaciones de adolescentes gracias sus novelas televisivas. Fue la autora y productora de “Chiquititas”, “Rebelde Way”, “Casi Ángeles” y “Floricienta”, entre otros. En la actualidad, sigue marcando agenda con “Margarita”.

Desde muy pequeño, Valentín desarrolló una fuerte pasión por los autos, motivado por el apoyo y la influencia de su abuelo. Comenzó su recorrido deportivo en el karting, disciplina en la que compitió durante varios años hasta que dio el salto en 2025 a los autos de la máxima categoría nacional.

Valentin Yan sobre sus inicios en el automovilismo

“Este fin de semana viví un sueño: el comienzo de una carrera que vengo construyendo con mucha dedicación y un profundo amor por este deporte”, expresó Valentín después de su primera carrera, donde logró un meritorio sexto puesto, marcando un inicio prometedor en su carrera profesional.

En redes sociales, acumula más de 75.000 seguidores y comparte momentos de su vida como piloto.