Salud de Gerardo Rozín: Verónica Lozano le envió un conmovedor mensaje a su colega

Verónica Lozano se sumó a la ola de famosos que se manifestaron sobre la salud de Gerardo Rozín. El conductor y productor de Morfi: todos a la mesa (Telefe) está luchando desde hace meses contra un tumor maligno, por lo que está en compañía de sus familiares, y la conductora de Cortá por Lozano le envió un mensaje de aliento para desear su pronta recuperación.

En las últimas horas, Lozano utilizó su cuenta de Twitter para escribirle un mensaje a su amigo y compañero y expresarle así sus buenos deseos en medio del delicado cuadro de salud que atraviesa. “Amor para vos y tus seres queridos, Gerardo”, manifestó la conductora que se recupera en su casa tras una caída que sufrió desde una aerosilla en Aspen, Colorado, mientras estaba de vacaciones. Desde el momento en que se dio a conocer la noticia del estado del rosarino de 51 años, las redes sociales se llenaron de mensajes de famosos que le enviaron todas sus fuerzas para que salga pronto de este momento.

Así, el mensaje de la conductora se sumó al de muchas otras personalidades del espectáculos que expresaron su preocupación por la salud del conductor de La peña de morfi. “Fuerza, Gerardo querido. Te queremos y rezamos por vos”, escribió, por ejemplo, Marcelo Tinelli a través de su cuenta de Twitter. “Aguante querido”, añadió Moria Casán. En tanto, Maju Lozano le dedicó unos minutos en Todas las tardes (elnueve), en sintonía al pedido de la familia. “Es un momento para acompañar en silencio. Simplemente queremos acompañar y estar atentos, cada uno desde su lugar, queriéndolo como lo queremos”, dijo.

La conductora de Cortá por Lozano compartió un mensaje de aliento en Twitter

A su vez, Carmen Barbieri también le envió energía positiva al periodista y expresó su profunda tristeza por la situación que atraviesa. “Siempre hay esperanza, hay que rezar, le prendí una velita ayer. Él apuesta a la vida, es un hombre muy inteligente, muy capaz, un hombre que quiero mucho”, señaló la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Este miércoles por la tarde, Telefe, el canal donde el periodista conduce su programa, lanzó un comunicado oficial en el que anunció que su “estado de salud es delicado”. Asimismo, pidió respeto y cautela a la hora de dar información al respecto. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, agregó la señal en el mensaje.

Gerardo Rozín conduce junto a Jesica Cirio el programa La peña de morfi por la pantalla de Telefe

En una entrevista que le concedió a LA NACION en noviembre pasado, el responsable de ciclos como Gracias por Venir; Esta noche, libros y Morfi, todos a la mesa habló sobre su estado de salud de ese momento y contó sobre la licencia que se había tomado del programa al poco tiempo de iniciarse la nueva temporada del exitoso envío.

Fabián Doman habló del delicado cuadro de salud de Gerardo Rozín y le envió un mensaje de aliento a Carmela Bárbaro

“Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contaba a este medio. “Estoy bien”, sumaba.

Sin embargo, su cuadro se habría complicado, por lo que su expareja Carmela Bárbaro se ausentó en los últimos días de Momento D (eltrece), el programa donde trabaja como panelista, para acompañar al padre de su hija, Elena, de 11 años.