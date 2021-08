Alfredo Leuco, duro con Alberto Fernández: “Se siente tan impune que no sabe ni mentir”

Este lunes, en su habitual editorial de El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió a las respuestas que dio el presidente Alberto Fernández luego de que salieran a la luz las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena por el coronavirus. El periodista aseguró que el mandatario “no pidió perdón ni disculpas” y que “se siente tan impune que no sabe ni mentir”.

“El presidente Alberto Fernández perdió el juicio, más allá de su desastrosa gestión en la economía y la pandemia. A su fracaso como gobernante, le sumó una exhibición obscena de los peores disvalores que puede tener un ser humano”, arrancó su editorial Leuco.

A continuación, el periodista explicó su introducción: “Hablo de las mentiras dichas con cara de piedra, de la cobardía para empujar al abismo a su pareja y de la degradación personal que fue acompañada por Aníbal Fernández y los para periodistas Horacio Verbitsky y Antonio Fernández Llorente”.

Para el conductor, el primer mandatario y todos los mencionados, para contrarrestar el efecto de la foto del cumpleaños de la primera dama en Olivos, “se hundieron en el pantano de la violencia de género”.

“Lapidaron y humillaron, de diversas maneras, tanto a Fabiola Yañez como a la periodista Guadalupe Vázquez (quien dio a conocer la foto de los festejos en Olivos) ante el silencio del colectivo feminista de artistas y militantes que, a esta altura, perdió todo tipo de credibilidad por mirar la realidad solamente con un ojo”, agregó el conductor de LN+.

A continuación, el periodista enumeró las últimas explicaciones que dio el presidente cuando le señalaron diversas visitas y eventos que ocurrieron en la quinta presidencial en plena cuarentena.

“Alberto juró por su hijo. Dijo que no conocía al empresario taiwanés que se quedó hasta las 2.58 horas de la mañana en Olivos y que en los días siguientes fue beneficiado con negocios con el gobierno. Sembró sospechas también sobre un amigo muerto. Dijo que no podía saber si Mario Meoni, como ministro de Trasporte, recibió al novio de una amiga de Fabiola que él conocía solamente como ‘el Chino’”, continuó.

“Alberto quiso engañar a todos los argentinos cuando, frente a las cámaras dijo que solo hubo reuniones de trabajo en Olivos. Alberto le hizo decir a algunos periodistas que la primera foto (del cumpleaños de Yañez) era falsa. Utilizó el mecanismo del off the record para darle pescado podrido a cronistas, que por lo menos fueron ingenuos”, señaló el periodista.

Sobre el final, el conductor de El diario de Leuco se refirió a la explicación que dio el presidente de la foto del festejo en Olivos, en la que el mandatario aseguró que había sido “un brindis” que organizó su “querida Fabiola”.

“Alberto no pidió perdón ni disculpas. Esas palabras no estuvieron en su tono falsamente compungido cuando no tuvo más remedio que reconocer lo que había ocurrido. Encima, dijo que fue un brindis. Otra mentira. Ningún brindis dura 5 horas”, expresó.

“Por momentos da la sensación que Alberto se siente tan impune, tan por arriba de los mortales, que no sabe ni mentir. No sabe hacer bien ni el mal”, concluyó Leuco.

LA NACION