Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, maquilló a su papá inspirada en Zendaya, pero lo dejó igual a otra famosa

A lo largo de los años, Luisana Lopilato y Michael Bublé lograron conformar una consolidad familia y no dudan en mostrar la intimidad de su hogar a través de las redes sociales. Esta vez, el cantante canadiense decidió compartir con sus casi tres millones de seguidores de Instagram un divertido video que involucra a su hija menor, Vida.

“‘El maquillaje es arte, la belleza es espíritu’”, escribió este martes Bublé en su feed de Instagram. La publicación fue acompañada de un clip en el que se ve de espaldas a la niña con una paleta de sombras mientras maquilla los ojos de su padre. En las imágenes se observa al artista con exceso de maquillaje, con el labial corrido y brillos en forma de mariposa debajo de los ojos.

El video en el que Vida maquilla a su papá Michael Bublé

“Guau, estás loca. Sos una niña loca”, se escucha que le dice el intérprete de “Fly me to the moon” a Vida, en tono burlón. Asimismo, el cantante colocó la frase: “Mi artista de maquillaje sugirió un look al estilo Euphoria”, haciendo referencia a la serie de HBO Max, en la que las protagonistas utilizan un particular eyeliner, que incluye el doble delineado, el ahumado y la introducción de glitter.

Zendaya, protagonista de Euphoria, caracterizada para su personaje Instagram @euphoria

A su vez, en el post, Bublé añadió varios hashtags, como #Vida, #EuphoriaMakeUp y #TammyFaye. De esta forma, el cantante no solo quiso burlarse del maquillaje de la popular serie, si no también parodiar el de Tammy Faye, la televangelista estadounidense del magazine cristiano de la década de 1980 conocida por su característico maquillaje.

En la publicación, Bublé parodió el maquillaje de la serie Euphoria y de la televangelista Tammy Faye Instagram @michaelbuble

Vale recordar que Faye volvió a estar en boca de todos luego del film The eyes of Tammy Faye por el que este año Jessica Chastain ganó un Oscar como mejor actriz al interpretar a la protagonista de la película.

La publicación no pasó desapercibida y más de 21.000 usuarios le dieron like. En tanto, algunos se animaron a dejarle cariñosos comentarios. “¡Eres un muy buen padre por dejarla hacer eso!”, escribió una seguidora, mientras que otra consideró: “¡¡¡Mi esposo y mis hijas solían hacer esto… me trae grandes recuerdos!!! Gracias”.

El pedido de Luisana Lopilato a su esposo

Recientemente, Michael Bublé reveló un particular pedido que le realiza su esposa desde hace más de 10 años, Luisana Lopilato, todos los días. La pareja, que tiene tres hijos, Noah, Elias y Vida, y está esperando su cuarto bebé, está instalada en Canadá, donde comparten su vida familiar.

En una entrevista publicada en el diario británico The Sun, Bublé contó una intimidad que ocurre, según reveló, cada noche cuando él se mete en la cama junto a la actriz. “Siempre es lo mismo”, observó, antes de describir la costumbre nocturna.

Según el relato de Michael Bublé, Luisano Lopilato solo se duerme luego de recibir un particular masaje Instagram / @luisanalopi

Luego, el canadiense confesó el particular pedido de Lopilato antes de quedarse dormida. “Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: ‘Mike, haceme masajes ahí”. Sin embargo, la petición está relacionada a un motivo estético y no tiene dobles intenciones. “Ella dice que así se deshace de la celulitis”, detalló Buble e inmediatamente agregó: “Yo me quedo cómo... ¡No tiene celulitis!”.

Finalmente, completó: “Así que todas las noches me siento a ver televisión y la masajeo para que se duerma”, terminó su relato el intérprete canadiense.