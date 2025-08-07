Video: así fueron los disturbios en el recital de Damas Gratis en Colombia

El miércoles por la noche, en Bogotá, lo que se esperaba fuera una celebración musical con Damas Gratis en el Movistar Arena local se convirtió en un escenario de violencia. Barras bravas protagonizaron disturbios que resultaron en la muerte de una persona y varios heridos. Todo esto derivó en la cancelación del evento. Ahora, videos que circulan en redes sociales exponen la magnitud de los disturbios que empañaron el evento.

El caos en el recital de Damas Gratis en Colombia

Los incidentes, según reportes de medios colombianos, fueron protagonizados por barrabravas de equipos de fútbol locales. La violencia se desató tanto dentro como fuera del lugar, minutos antes de que Damas Gratis subiera al escenario. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento de una persona en las inmediaciones del recinto, presuntamente por un atropello, aunque las causas aún se investigan.

Tras los incidentes, el alcalde de Bogotá condenó la violencia y prometió una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades (X: @CarlosFGalan)

El alcalde Galán repudió los actos de violencia y aseguró que “este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”. Desde el Movistar Arena emitieron un comunicado donde explicaron la decisión de suspender el concierto: “La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores, y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”.

El comunicado del Movistar Arena en Instagram (@movistararenaco) @movistararenaco

Los videos virales del incidente

Las redes sociales se inundaron de videos que evidencian la magnitud del caos. Se observan personas que arrojaban objetos contundentes y se enfrentaban a golpes de puño, tanto dentro como en los alrededores del estadio.

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto

Un asistente al evento expresó su indignación en un video: “Es una tristeza que hoy cuando se cumplen los felices 487 años de Bogotá y supimos que vamos a tener nuevo Estadio El Campin para 2027, unos malditos ñeros barristas se metieron a la fuerza al Movistar Arena para el concierto de Damas Gratis y lo dañaron”.

La reacción de Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis

Pablo Lescano, visiblemente afectado por lo ocurrido, compartió su pesar en su cuenta de Instagram: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”. El músico también publicó capturas de pantalla de mensajes de fanáticos que lamentaban la cancelación del show.

El comunicado de Pablo Lezcano tras los incidentes (Instagram: @pablitolescanook) @pablitolescanook

Las medidas que se tomarán tras los incidentes

El alcalde de Bogotá anunció una reunión de emergencia con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. El objetivo es “obtener un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en video y explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. Agregaron que “fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”.

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado sobre los disturbios en el Movistar Arena

