Además de dedicarse a la música, el modelaje y la actuación, desde hace un tiempo María Eugenia ‘La China’ Suárez también desarrolló una faceta de tiktoker. En su cuenta ya tiene un millón y medio de seguidores y 28 millones de Me Gusta. Su contenido es variado, aunque está más enfocado en Challenges que realiza sola o con sus hijas. No obstante, en las últimas horas decidió probar algo nuevo y realizó un rotundo cambio físico: estrenó, junto a sus seguidores, un producto que se compró para cambiarse el aspecto de la cara.

Sentada frente al celular y vestida con un pantalón y un buzo rosa con capucha, la ex Casi Ángeles le pidió a los usuarios de TikTok que la acompañaran a “tener pecas”, pero no precisamente con un filtro. “Me compré un cosito para hacer pecas porque siempre quise tener y no tuve la suerte, así que voy a probarlo con ustedes”, expresó y acto seguido procedió a mostrar el pequeño pote blanco.

La China Suárez le mostró cómo le quedó la cara con pecas (TikTok @sangrejaponesita)

“Como verán, ya está estrenado, lo estrenó Magnolia”, comentó dejando en claro que su segunda hija, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio, también quiso tener pecas. El producto en cuestión, en lugar de ser un solo pincel, consistió en una especie de aplicador con varias barritas ya distribuidas que se mojaban con el producto y posteriormente se colocaban sobre la piel.

Primero, Eugenia se colocó el producto en ambas mejillas y estas pasaron a tener varias pecas “falsas”. Acto seguido pasó a la nariz y a la frente. No obstante, no se mostró muy segura con la distribución. “¿En toda la cara van?”, se preguntó y tras aplicarse un poco en la pera se arrepintió y lo sacó.

La China Suárez mostró cómo le quedó la cara con pecas (Foto: Captura TikTok @sangrejaponesita)

En un siguiente momento apareció Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré, quien la acompañó en el proceso. No obstante, aparentemente La China no quedó muy conforme con el resultado del producto que compró. “¡La re c***é Rufi! Pero yo vi que una chica se lo hacía así”, expresó frustrada mientras intentaba corregirse las manchas de la frente.

“Parece como si me hubiera salpicado con barro”, comentó la modelo mientras miraba en el espejo cómo le habían quedado las pecas. Incluso su hija le encontró un parecido y la comparó con un personaje de El Chavo. “Parecés La Chilindrina”, le dijo y Eugenia, a pesar de que esperaba otro resultado, coincidió con ella.

A la China Suárez le preguntaron si estaría en una relación abierta y fue contundente con su respuesta

Eugenia Suárez es una de las famosas argentinas más activas en las redes y si bien ella suele ser un poco recelosa de su intimidad, cada tanto comparte información personal que sorprende a más de uno. Así como da que hablar por sus trabajos, sus fogosos romances y escandalosas separaciones también la tuvieron en el centro de la escena en más de una oportunidad. Justamente un seguidor le preguntó si estaría en una relación abierta y su respuesta fue contundente.

A La China Suárez le preguntaron si estaría en una relación abierta y ella fue contundente con su respuesta Instagram @sanrejaponesa

“¿Podrías tener una relación abierta?”, le preguntó una cuenta que la sigue en Instagram. Ella dudó un poco antes de responder, pero finalmente comentó: “Mmm no creo”. Asimismo, analizó qué podría pasar si sucediera y justificó su postura: “Pensaría en ver a la persona que amo besando a otra y creo que lloraría en posición fetal”.