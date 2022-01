Yanina Latorre estalló contra Luana Volnovich, la titular del PAMI, por su viaje a Cancún: “¿No te da vergüenza?”

El viaje de la titular del PAMI Luana Volnovich a Holbox, una paradisíaca isla a más de 100 kilómetros de Cancún, en pleno Caribe mexicano, causó indignación y hasta Yanina Latorre utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra la funcionaria.

La camporista Volnovich fue fotografiada en un bar de ese exclusivo destino turístico charlando con un hombre, que luego se supo era su segundo en el organismo, Martín Rodríguez. El hecho ocurrió este fin de semana y las imágenes se viralizaron rápidamente, confirmando que la titular del PAMI incumplió lo recomendado por el presidente Alberto Fernández, quien pidió a sus funcionarios que descansaran en el país.

Yanina Latorre contra Luana Volnovich

Aunque Volnovich no hizo comentarios al respecto de la polémica, un tuit suyo del 10 de enero, mientras se encontraba en la isla mexicana, provocó aun más rechazo. “Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con Pre Viaje PAMI“, señaló la funcionaria y adjuntó varias fotos de un grupo de jubiladas de vacaciones. Completamente indignada, Yanina Latorre citó la publicación y escribió: “¿No te da vergüenza? ¿Desde el caribe subís esto? ¿Por qué no los acompañás a las termas? ¿De dónde sacaste los dólares?”, cuestionó la ex “angelita”.

Previamente, Latorre compartió una publicación del periodista Diego Cabot, que citó el mismo tuit y comentó con ironía: “Eso sí, desde una isla de México, Luana Volnovich, enternecida con las vacaciones de los jubilados en las Termas de Colón y Mar del Plata”.

Diego Cabot arremetió contra Luana Volnovich

Por su parte, la oposición tomó cartas en el asunto y presentó un pedido de informes sobre las vacaciones en el Caribe de la Titular y el Subdirector de PAMI. La diputada nacional Graciela Ocaña señaló en Twitter: “Con Diputados de Juntos por el Cambio presentamos pedido de informes sobre las vacaciones en el Caribe de la Titular de PAMI, Luana Volnovich y el Subdirector Rodríguez”. Y agregó: “Queremos saber quién autorizó estos viajes. Queremos respuestas, los jubilados no pueden esperar y estar a la deriva”.

Graciela Ocaña

El diputado Fernando Iglesias también opinó sobre el polémico viaje de Volnovich pero se diferenció de la postura de algunos de sus compañeros de espacio político.

“Por mí, que Luana Volnovich viaje con la suya a dónde quiera. Pero si la directora y el vicedirector de PAMI pueden tomarse vacaciones al mismo tiempo y el organismo lo maneja bien el tercero en jerarquía quiere decir que uno de los dos está de más”, argumentó.

Fernando Iglesias

Otro de los que utilizaron Twitter para opinar sobre el tema fue el abogado Alejandro Fargosi, que actualmente forma parte del partido Valores Para Mí País. “De locos. No solo Luana Volnovich y su segundo están de vacaciones en el Caribe. Además son pareja. La casta argentina es peor que la francesa del siglo XVIII: hijos, cónyuges, novios, primos... todos nuestros impuestos, son absorbidos por este nepotismo galopante”, señaló.

Alejandro Fargosi

También hubo quienes defendieron a la funcionaria de La Cámpora, como el intendente en uso de licencia de Escobar y actual director del Ente de Control de la Hidrovía, Ariel Sujarchuk. “Conozco muy de cerca la capacidad de trabajo, el compromiso y la vocación de servicio de la compañera Luana Volnovich. Por eso es un merecido derecho que se tome unos días de descanso y respeto su decisión personal de elegir el destino que más quiera”, escribió en un posteo de Facebook al que tituló “La doble vara entre tomarte un descanso si sos del Frente de Todos o si sos de Cambiemos”.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional intentaron darle un cierre episodio. “La posición es que todos tienen derecho a tomarse vacaciones”, dijo luego de conocerse las imágenes la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en un contacto con LA NACION en la Casa Rosada.

Luana Volnovich viajò a Cancun en sus vacaciones con Martin Rodriguez. TWITTER

Respecto al valor del viaje a este paradisíaco destino con arenas blancas y aguas cristalinas, plagado de flamencos rosas, pelícanos y animales exóticos, entre pasajes, hotel, comidas y asistencia al viajero puede costar unos US$4000 a US$5000 por pareja por semana. Si son 14 días, el gasto asciende a entre US$6000 y US$7000.