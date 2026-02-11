14 frases en inglés para enviar por WhatsApp este Día de San Valentín 2026

Las expresiones de afecto hacia la pareja trascienden los gestos convencionales, y en el Día de San Valentín 2026, un mensaje oportuno puede transmitir afecto, gratitud o admiración para el destinatario que recibe el texto. Existe una selección de 14 frases esenciales que se diseñaron específicamente para enviar por WhatsApp, y que cuentan con la precisión y el estilo que esta celebración merece.

14 frases en inglés para enviar por WhatsApp el Día de San Valentín

Las dedicatorias disponibles para agasajar a un ser querido este 14 de febrero son sumamente vastas, y cada una tiene el potencial de transformar positivamente el estado de ánimo de la otra persona. Entre las frases en inglés más populares para esta fecha se encuentran las siguientes, según Today:

El Día de San Valentín es ideal para enviar un mensaje especial a esa persona que se aprecia con el corazón (Archivo) Grok

I love you more than words can express (Te amo más de lo que las palabras pueden expresar)

(Te amo más de lo que las palabras pueden expresar) You are the love of my life (Eres el amor de mi vida)

(Eres el amor de mi vida) You make my heart skip a beat (Haces que mi corazón lata más rápido)

(Haces que mi corazón lata más rápido) I’m so lucky to have you (Soy tan afortunado de tenerte)

(Soy tan afortunado de tenerte) One hour of sincere love is worth an eternity of boring life (Una hora de amor sincero vale una eternidad de vida aburrida)

(Una hora de amor sincero vale una eternidad de vida aburrida) You complete me (Me completas)

(Me completas) I love you to the moon and back (Te amo hasta la luna y de vuelta)

(Te amo hasta la luna y de vuelta) My heart is yours (Mi corazón es tuyo)

(Mi corazón es tuyo) I love you not for what you are, but for what I am when I’m with you (Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo)

(Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo) We’re perfect for each other (Somos perfectos el uno para el otro)

(Somos perfectos el uno para el otro) You light up my world like no one else (Iluminas mi mundo como nadie más)

(Iluminas mi mundo como nadie más) You may not have been my first love, but you were the love that made all other loves seem irrelevant (Puede que no hayas sido mi primer amor, pero fuiste el amor que hizo que todos los demás amores parecieran irrelevantes)

(Puede que no hayas sido mi primer amor, pero fuiste el amor que hizo que todos los demás amores parecieran irrelevantes) I swear I couldn’t love you more than I do now, and yet I know I will tomorrow (Juro que no podría amarte más de lo que te amo ahora, y, sin embargo, sé que lo haré mañana)

(Juro que no podría amarte más de lo que te amo ahora, y, sin embargo, sé que lo haré mañana) Love is just a word until someone comes along and gives it meaning (El amor es solo una palabra hasta que alguien llega y le da significado)

Alguna frases pueden conmover y sacar conquistar este 14 de febrero (Archivo) Freepik

Las mejores frases de amor de películas

Entre las frases de películas que se pueden dedicar en San Valentín, Speak Up destaca las siguientes:

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible” —When Harry Met Sally. (Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible).

—When Harry Met Sally. (Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible). “I want all of you, forever, you and me, every day” —The Notebook (Quiero todo de ti, para siempre, tú y yo, cada día).

—The Notebook (Quiero todo de ti, para siempre, tú y yo, cada día). “In case you haven’t noticed, i’m mad about you” – Notting Hill (En caso de que no te hayas dado cuenta, estoy loco por ti).

La historia de la celebración de San Valentín

En el siglo III d.C., el emperador romano Claudio II (apodado “El Gótico”) prohibió el matrimonio para los jóvenes. Su lógica era puramente militar, creía que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que no tenían ataduras emocionales que los distrajeran en el campo de batalla, señaló National Geographic.

Un sacerdote cristiano llamado Valentín consideró que este decreto era injusto y decidió desafiarlo. En secreto, comenzó a oficiar matrimonios para jóvenes enamorados bajo el rito cristiano.

Tras descubrir su desobediencia, el emperador decretó su ejecución el 14 de febrero. A partir de este suceso, el clérigo se convirtió en el Santo de los enamorados, por lo que en el aniversario de su martirio se realiza esta celebración universal de amor.