“1907 Indian Wire Rim”: la moneda de 10 dólares de Estados Unidos que puede valer más de US$96.000

Una moneda que fue fabricada en un valor de 10 dólares en Estados Unidos, actualmente tiene un precio elevadamente superior, que puede llegar a más de US$100 mil según las estimaciones profesionales. Encontrar ejemplares en perfecto estado es muy raro, debido a que la Casa de la Moneda acuñó solo 500 unidades en 1907. Su diseño, encargado a un importante escultor, combinado con su antigüedad, le otorgan una calidad única.

La moneda de US$10 “1907 Wire Rim” que puede valer más de US$96.000

Dentro del mundo de la numismática, la pieza india de US$10 de 1907 es un ejemplar poco visto y que puede alcanzar un valor inusitado.

En la primera década del siglo pasado, la serie que presenta una cabeza de un habitante nativo, con el adorno de plumas conocido como penacho en el frente y un dibujo de un águila en el reverso, fue acuñada con un fino borde, lo que constituye una de sus características más distintivas.

La moneda fue acuñada con un fino borde en 1907 y presenta la imagen de un habitante nativo con 13 estrellas PCGS

Técnicamente, la pieza de 1907 es un modelo (Judd 1774) y no una emisión regular, pero siempre se ha considerado parte integral de la serie.

Gran parte de su valor proviene de su rareza: fueron acuñados 500 ejemplares, según una carta de 1908 del comerciante Henry Chapman a John Garrett.

El sitio de PCGS señala que Chapman tenía una estrecha relación con la Casa de la Moneda, por lo que es muy probable que la cifra sea exacta.

Para una moneda federal estadounidense, eso es una producción ínfima, y como no todas sobrevivieron, la cantidad disponible en la actualidad es drásticamente menor.

Con una composición de 90% oro y 10% cobre, la pieza fue elaborada en primera instancia como “prueba”, no para el intercambio regular, por lo que no habría estado en circulación.

Junto con estas dos características, su valor también corresponde al artista detrás de su aspecto.

Fue diseñada por Augustus Saint-Gaudens, uno de los escultores más importantes de EE.UU.

La serie Indian Head de US$10 forma parte del famoso programa de embellecimiento de monedas impulsado por el entonces presidente Theodore Roosevelt.

Además, dentro de la serie Indian Head Eagle (US$10, 1907 a 1933), la Wire Rim es considerada una de las emisiones clave. Los coleccionistas que quieren completar la serie necesitan esta moneda, lo que incrementa su valor.

Las clases de la moneda de US$10 “1907 Wire Rim”, según los coleccionistas

Los especialistas dividen las monedas de 10 dólares “1907 Wire Rim” según su estado:

MS60–MS61: sin desgaste, pero con muchas marcas de contacto. Valor relativamente “bajo” dentro de lo cara que puede llegar a ser la pieza. El precio ronda entre los US$50.000 y US$55.000.

sin desgaste, pero con muchas marcas de contacto. Valor relativamente “bajo” dentro de lo cara que puede llegar a ser la pieza. El precio ronda entre los US$50.000 y US$55.000. MS-62 y 62+: buena apariencia general, con marcas visibles por su fino borde. Pueden tener un valor de US$57.500 y US$62.500.

buena apariencia general, con marcas visibles por su fino borde. Pueden tener un valor de US$57.500 y US$62.500. MS-63 y 63+: buen equilibrio entre calidad y precio. Todavía puede tener marcas notorias. Encontrar un ejemplar MS-63 o inferior no es particularmente difícil, pero el valor aumenta a US$72.500 y US$82.500.

buen equilibrio entre calidad y precio. Todavía puede tener marcas notorias. Encontrar un ejemplar MS-63 o inferior no es particularmente difícil, pero el valor aumenta a US$72.500 y US$82.500. MS64 y 64+: superficies más limpias, mejor brillo. Es parte de la categoría de élite, y el precio va de US$92.500 a US$97.500.

superficies más limpias, mejor brillo. Es parte de la categoría de élite, y el precio va de US$92.500 a US$97.500. MS65 y 65+ (Gemas): muy pocas marcas visibles, excelente lustre. Como estas monedas carecen de borde y, por lo tanto, las superficies desprotegidas son propensas a mellas y arañazos, su frecuencia es muy rara. Los precios rondan los US$105 mil y US$140 mil, y en el último tiempo estuvieron en descenso.

muy pocas marcas visibles, excelente lustre. Como estas monedas carecen de borde y, por lo tanto, las superficies desprotegidas son propensas a mellas y arañazos, su frecuencia es muy rara. Los precios rondan los US$105 mil y US$140 mil, y en el último tiempo estuvieron en descenso. MS66 y 66+: muy escasa. Solo tiene algunas pequeñas imperfecciones que pueden ser detectadas bajo aumento. El valor va de US$265 mil a US$325 mil.

muy escasa. Solo tiene algunas pequeñas imperfecciones que pueden ser detectadas bajo aumento. El valor va de US$265 mil a US$325 mil. MS67 y 67+: extremadamente rara. De un nivel casi perfecto, con errores que no pueden ser notados a simple vista. Los valores en estos casos son de entre US$425 mil y US$500 mil.

En el reverso, la moneda acuñada en 1907 presenta la imagen de un águila y la leyenda "E PLURIBUS UNUM" PCGS

Cómo identificar las monedas de la serie “1907 Wire Rim” en Estados Unidos

La cifra de 500 ejemplares que acuñó la Casa de la Moneda para la serie 1907 Wire Rim hace que verlos sea poco frecuente. Para identificarla correctamente, la pieza presenta características como:

Año: 1907

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: Augustus Saint-Gaudens

Composición: 90% de oro y 10% cobre

Peso: 16,70 gramos

Diámetro: 26,80 milímetros

Tirada: 500

Anverso: se encuentra el retrato de un habitante nativo acompañado de 13 estrellas y la fecha “1907″

Reverso: muestra la imagen de un águila con la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” y “E PLURIBUS UNUM” en la parte superior de la pieza, y “TEN DOLLARS” en la parte inferior

En 2022, un ejemplar en un estado casi perfecto de la moneda acuñada en 1907 en EE.UU. fue vendido en más de US$800 mil PCGS

La subasta que estableció un nuevo récord para la moneda de US$10 “1907 Wire Rim”

En abril de 2022, la casa Stacks Bowers llevó a cabo una subasta que marcó un nuevo récord de precio para la moneda de US$10 de la serie 1907 Wire Rim.

En aquella ocasión, se vendieron varios ejemplares de distintas divisiones como parte de la subasta “Primavera de 2022″.

Según marca el sitio de PCGS, la Wire Rim Ultra Gem era una de las mejores conocidas de los últimos 25 años.

“Una verdadera obra maestra escultórica con superficies prácticamente perfectas; esta es una milagrosa sobreviviente de una de las emisiones más célebres del siglo XX”, describió entonces Stack Bowers.

Con un brillo uniforme e intensamente mate, realzado por las intensas líneas de pulido del troquel en los campos del reverso, está empatada con solo otra MS-68.

Fue adquirida para la Colección Zito en junio de 1998 y mantenida en privado desde entonces. Durante la jornada, se vendió al precio de US$840 mil, y desde entonces no hay un ejemplar de esta clasificación.