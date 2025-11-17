7 profesiones que tendrán alta demanda en 2026 y pagan más de US$50 la hora en Estados Unidos

Pese al aumento constante del costo de vida en Estados Unidos, producto de la inflación, todavía existen profesiones que pagan más de 50 dólares por hora y que registran una alta demanda laboral, debido a la escasez de especialistas que cumplan con los requisitos necesarios para las tareas.

Cuáles son las siete profesiones con alta demanda en Estados Unidos

De acuerdo con El Diario NY, existen actualmente varias profesiones en Estados Unidos que pagan más de 50 dólares la hora y que, además, proyectan alta demanda para los próximos meses, y en la próxima década.

Los enfermeros especializados son altamente requeridos (Unsplash)

1. Desarrollador de software

El crecimiento del sector tecnológico ha disparado la contratación de programadores y desarrolladores en áreas como la creación de apps, corrección de errores y optimización de sistemas.

Salario anual: 131.450 dólares

131.450 dólares Pago por hora: 63 dólares

63 dólares Tendencia: la demanda seguirá en aumento durante los próximos años.

2. Gerente de marketing

Se buscan responsables de atraer clientes y posicionar productos o servicios.

Salario anual: 160.000 dólares

160.000 dólares Pago por hora: 76 dólares

76 dólares Proyección: crecimiento del 6% hacia 2034.

3. Gerente financiero

Personal destinado a dirigir las estrategias económicas de empresas, crear reportes de inversión y planes de crecimiento.

Salario anual: 161.000 dólares

161.000 dólares Pago por hora: 77,74 dólares

77,74 dólares Demanda: más de 128.000 nuevas plazas proyectadas.

4. Gerente de recursos humanos

Profesionales que supervisen procesos claves como el reclutamiento, la capacitación y el desarrollo del personal.

Salario anual: 140.000 dólares

140.000 dólares Pago por hora: 67,32 dólares

67,32 dólares Demanda: cerca de 11.000 vacantes al año en la próxima década.

5. Enfermero especializado

La escasez de personal sanitario incrementa la demanda de profesionales en hospitales y clínicas.

Salario anual: 132.000 dólares

132.000 dólares Pago por hora: 63,28 dólares

63,28 dólares Proyección: crecimiento del 35%, uno de los más altos del país.

6. Gerente de relaciones públicas

Profesionales destinados a gestionar la imagen de empresas, marcas y figuras públicas.

Salario anual: 132.000 dólares

132.000 dólares Pago por hora: 63 dólares

63 dólares Demanda: más de 6000 plazas anuales.

7. Científico político

Personas encargadas de analizar sistemas de gobierno, procesos electorales y políticas internacionales.

Salario anual: 140.000 dólares

140.000 dólares Pago por hora: 67 dólares

67 dólares Proyección: la demanda disminuirá 3% en los próximos años.

De cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos

A inicios de 2025, varios estados del país hicieron modificaciones al salario mínimo, que varía de acuerdo con la región. Para el siguiente año, se volvió a hacer un ajuste en al menos 18 entidades de Estados Unidos, por lo que el salario mínimo quedó fijado en 7,25 dólares por hora.

Diseñadores de software son de los empleos mejor pagados en Estados Unidos (Unsplash)

Entre los estados que sí aumentarán el salario mínimo para 2026, están Arizona, Washington, California, Colorado, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Virginia, según Newsweek.

Qué estados no incrementarán el salario mínimo en 2026

De acuerdo con el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), los siguientes estados mantendrán el salario mínimo sin modificaciones para el próximo año, son:

Gerentes en marketing son uno de los empleos mejor pagados en Estados Unidos (Unsplash)

Iowa

Idaho

Indiana

Kansas

Kentucky

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nuevo Hampshire

Oklahoma

Pensilvania

Texas

Utah

Wisconsin

Para los expertos laborales, esta lista demuestra que la demanda en Estados Unidos se está concentrando en profesiones altamente especializadas y con un fuerte componente tecnológico o de gestión.

Aunque estos puestos requieren preparación avanzada y años de experiencia, también reflejan hacia dónde se dirige el mercado laboral del país, especialmente en un contexto en el que la automatización, la inteligencia artificial y la globalización continúan transformando las oportunidades de empleo.