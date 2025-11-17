7 profesiones que tendrán alta demanda en 2026 y pagan más de US$50 la hora en Estados Unidos
Trabajos en rubros como tecnología, salud y finanzas dominan la lista de opciones con mejor salario en el país norteamericano
Pese al aumento constante del costo de vida en Estados Unidos, producto de la inflación, todavía existen profesiones que pagan más de 50 dólares por hora y que registran una alta demanda laboral, debido a la escasez de especialistas que cumplan con los requisitos necesarios para las tareas.
Cuáles son las siete profesiones con alta demanda en Estados Unidos
De acuerdo con El Diario NY, existen actualmente varias profesiones en Estados Unidos que pagan más de 50 dólares la hora y que, además, proyectan alta demanda para los próximos meses, y en la próxima década.
1. Desarrollador de software
El crecimiento del sector tecnológico ha disparado la contratación de programadores y desarrolladores en áreas como la creación de apps, corrección de errores y optimización de sistemas.
- Salario anual: 131.450 dólares
- Pago por hora: 63 dólares
- Tendencia: la demanda seguirá en aumento durante los próximos años.
2. Gerente de marketing
Se buscan responsables de atraer clientes y posicionar productos o servicios.
- Salario anual: 160.000 dólares
- Pago por hora: 76 dólares
- Proyección: crecimiento del 6% hacia 2034.
3. Gerente financiero
Personal destinado a dirigir las estrategias económicas de empresas, crear reportes de inversión y planes de crecimiento.
- Salario anual: 161.000 dólares
- Pago por hora: 77,74 dólares
- Demanda: más de 128.000 nuevas plazas proyectadas.
4. Gerente de recursos humanos
Profesionales que supervisen procesos claves como el reclutamiento, la capacitación y el desarrollo del personal.
- Salario anual: 140.000 dólares
- Pago por hora: 67,32 dólares
- Demanda: cerca de 11.000 vacantes al año en la próxima década.
5. Enfermero especializado
La escasez de personal sanitario incrementa la demanda de profesionales en hospitales y clínicas.
- Salario anual: 132.000 dólares
- Pago por hora: 63,28 dólares
- Proyección: crecimiento del 35%, uno de los más altos del país.
6. Gerente de relaciones públicas
Profesionales destinados a gestionar la imagen de empresas, marcas y figuras públicas.
- Salario anual: 132.000 dólares
- Pago por hora: 63 dólares
- Demanda: más de 6000 plazas anuales.
7. Científico político
Personas encargadas de analizar sistemas de gobierno, procesos electorales y políticas internacionales.
- Salario anual: 140.000 dólares
- Pago por hora: 67 dólares
- Proyección: la demanda disminuirá 3% en los próximos años.
De cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos
A inicios de 2025, varios estados del país hicieron modificaciones al salario mínimo, que varía de acuerdo con la región. Para el siguiente año, se volvió a hacer un ajuste en al menos 18 entidades de Estados Unidos, por lo que el salario mínimo quedó fijado en 7,25 dólares por hora.
Entre los estados que sí aumentarán el salario mínimo para 2026, están Arizona, Washington, California, Colorado, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Virginia, según Newsweek.
Qué estados no incrementarán el salario mínimo en 2026
De acuerdo con el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), los siguientes estados mantendrán el salario mínimo sin modificaciones para el próximo año, son:
- Iowa
- Idaho
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Carolina del Norte
- Dakota del Norte
- Nuevo Hampshire
- Oklahoma
- Pensilvania
- Texas
- Utah
- Wisconsin
Para los expertos laborales, esta lista demuestra que la demanda en Estados Unidos se está concentrando en profesiones altamente especializadas y con un fuerte componente tecnológico o de gestión.
Aunque estos puestos requieren preparación avanzada y años de experiencia, también reflejan hacia dónde se dirige el mercado laboral del país, especialmente en un contexto en el que la automatización, la inteligencia artificial y la globalización continúan transformando las oportunidades de empleo.
