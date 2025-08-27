A cuánto asciende el premio de Powerball esta semana en Estados Unidos: de los más millonarios de la historia

El premio mayor de Powerball en Estados Unidos alcanzó esta semana un estimado de 815 millones de dólares y se convirtió en el séptimo más alto en la historia del juego. El próximo sorteo se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto por la noche.

Powerball volvió a incrementar su pozo acumulado el lunes por la noche, luego de que no se registraran ganadores del premio mayor. Los seis números sorteados fueron 16, 19, 34, 37, 64 y la Powerball roja 22, con un multiplicador Power Play de x3.

Powerball incrementó su pozo acumulado el lunes por la noche, al no haber ganador de los números sorteados AP Photo

Aunque ninguna persona acertó todos los dígitos, hubo recompensas de segundo nivel para quienes adivinaron cinco de los seis números. En específico, un afortunado de Georgia y otro de Texas ganaron US$1 millón cada uno al adivinar todas las bolas blancas.

Además, cinco jugadores se llevaron US$150 mil, mientras que otros 26 tickets resultaron premiados con US$50.000, según detalló Powerball.

Sorteo del 27 de agosto de Powerball: pozo millonario

Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el sorteo número 38 ocasión desde que el premio mayor fue obtenido por última vez en California, el 31 de mayo de 2025.

En caso de que una persona acierte todos los números, podrá decidir entre dos maneras de recibir el dinero: un pago único en efectivo de US$367,9 millones o un abono inmediato, seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% anual.

Cuáles fueron los premios más grandes en Powerball

Este 2025, se registraron cuatro ganadores del premio. El último afortunado del premio mayor se anunció el 31 de mayo, cuando adquirió un ticket en un 7-Eleven de Woodman Avenue, en California, que le hizo obtener de US$204,5 millones.

Los otros tres triunfadores fueron:

18 de enero de 2025 – Oregon : premio de US$328.5 millones

– : premio de 29 de marzo de 2025 – California : premio de US$526.5 millones

– : premio de 26 de abril de 2025 – Kentucky: premio de US$167,3 millones.

El último ganador del premio mayor se anunció en mayo y fue en California .REUTERS/Nathan Howard

Este es el ranking de los diez premios más altos de Powerball:

US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022 - un ganador de California.

7 de noviembre de 2022 - un ganador de California. US$1765 millones: 11 de octubre de 2023, un ganador de California-

11 de octubre de 2023, un ganador de California- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 - ganadores de California, Florida y Tennessee.

13 de enero de 2016 - ganadores de California, Florida y Tennessee. US$1326 millones: 6 de abril de 2024 - un ganador de Oregon.

6 de abril de 2024 - un ganador de Oregon. US$1080 millones: 19 de julio de 2023 - un ganador de California.

19 de julio de 2023 - un ganador de California. US$842,4 millones: 1 de enero de 2024 - un ganador de Michigan.

1 de enero de 2024 - un ganador de Michigan. US$815 millones: 27 de agosto de 2025 - actual.

27 de agosto de 2025 - actual. US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 - un ganador de Wisconsin.

27 de marzo de 2019 - un ganador de Wisconsin. US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 - un ganador de Massachusetts.

23 de agosto de 2017 - un ganador de Massachusetts. US$754,6 millones: 6 de febrero de 2023 - un ganador de Washington.

Cuánto cuesta el boleto de Powerball y desde cuándo se juega

Los boletos tienen un costo de US$2 por jugada y se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Más de la mitad de los ingresos por la venta de los tickets se queda en la jurisdicción donde se comercializan.

Desde su primer sorteo en 1992, Powerball generó más de US$36.000 millones destinados a causas benéficas apoyadas por las loterías estatales, según los datos oficiales del sorteo.

Quien gane el sorteo del miércoles tendrá la opción de recibir un abono anualizado en US$815 millones o un monto único de US$367,9 millones REUTERS/Shannon Stapleton

Los concursos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábado. Las probabilidades de ganar cualquier recompensa son de 1 en 24,9, mientras que la posibilidad de acertar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.