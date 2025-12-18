A dónde fue la líder venezolana María Corina Machado tras salir de Oslo: lo que dijo un aliado asilado por la Argentina y EE.UU.

María Corina Machado se marchó de Oslo, Noruega, y desde entonces, su paradero se convirtió en un interrogante. La dirigente opositora de Venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, abandonó la capital del país del norte de Europa sin que se informara públicamente su destino.

María Corina Machado: un paradero desconocido tras dejar Noruega

La confirmación de que María Corina Machado ya no se encuentra en Oslo llegó el miércoles 17 de diciembre, a través de uno de sus colaboradores más cercanos. Pedro Urruchurtu Noselli informó públicamente que la líder opositora había abandonado la ciudad, aunque evitó precisar el nuevo destino.

Machado se encuentra bajo seguimiento médico debido a una fractura vertebral sufrida durante la huida de Venezuela

En un breve comunicado difundido en redes sociales, Urruchurtu se limitó a señalar que Machado “se encontraba bien” y que, durante esos días, cumplía con citas médicas vinculadas a su recuperación física.

La dirigente sufrió una fractura vertebral durante su salida de Venezuela, una lesión que condicionó parte de su agenda y que explica, según su entorno, la necesidad de controles médicos especializados. Más allá de ello, no hubo ninguna referencia geográfica adicional.

El hermetismo contrastó con la intensa exposición pública que Machado tuvo en Oslo, donde participó de conferencias, reuniones institucionales y apariciones junto a referentes políticos noruegos. Una vez concluido ese tramo, la información se redujo a lo esencial: ya no estaba en la capital noruega y su ubicación actual no sería revelada.

El contexto que explica el silencio sobre el paradero de María Corina Machado

El desconocimiento sobre el paradero de Machado no puede separarse del escenario político y judicial que enfrenta. La dirigente vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de ese año, en las que Nicolás Maduro obtuvo un tercer mandato consecutivo.

A partir de entonces, el gobierno la acusa de conspiración, incitación al odio y terrorismo, cargos que ella y organismos internacionales de derechos humanos consideran de motivación política.

El equipo de María Corina Machado evitó contar dónde se encuentra, por seguridad

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advirtió públicamente que Machado sería considerada “prófuga” si abandonaba el país. Esa amenaza, recogida por AFP, sigue vigente incluso después de su salida. En ese marco, revelar su ubicación exacta podría implicar riesgos adicionales, tanto para ella como para quienes la asisten.

Miami Herald subrayó que incluso el Instituto Nobel desconocía si Machado lograría llegar a tiempo a la ceremonia de premiación. Esa falta de información se mantuvo hasta último momento y explica por qué su hija, Ana Corina Sosa, fue quien aceptó el galardón en su nombre el 10 de diciembre. La dirigente arribó a Noruega horas más tarde, cuando el acto oficial ya había concluido.

Lo que se sabe de Machado tras su salida de Oslo

Aunque el destino actual permanece en reserva, las fuentes coinciden en algunos puntos clave sobre la situación de Machado luego de dejar Noruega:

Las fuentes confirmaron que Machado ya no se encuentra en Noruega

Su estado de salud es estable y está bajo seguimiento médico debido a la fractura vertebral sufrida durante la huida.

No tiene agenda pública confirmada ni actividades oficiales anunciadas.

Su equipo evita deliberadamente divulgar información que permita ubicarla geográficamente.

Estas precisiones, repetidas por AFP, refuerzan la idea de que el silencio no responde a una falta de información periodística, sino a una decisión política y de seguridad.