Quién es José Alvarado, el latino de 24 años que conquista la NBA

José Alvarado brilló en el Juego de Estrellas en Ascenso. Su triple le dio la victoria al equipo de Pau Gasol sobre el de Joakim Noah por 25-20, en un duelo decisivo, este viernes. Con cinco puntos anotados en el partido, el boricua, base los Pelicans de Nueva Orleans, alzó el trofeo al Jugador Más Valioso del evento (MVP).

A Alvarado, algunos medios lo llaman “boricua”, otros “mexicano”. La realidad es que nació el 12 de abril de 1998 en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, por sus venas corre sangre latina: tiene ascendencia puertorriqueña y mexicana por parte de sus padres. Mide 1,83 metros de estatura y antes de mostrar interés en el básquetbol, el fútbol americano era su pasión, hasta que un evento lo cambió todo; su lesión en el cuello.

Después de ese incidente, Alvarado, también conocido como “Grand Theft Alvarado”, decidió probar suerte en el basquet. Este cambió empezó a notarse con su destacada trayectoria desde muy temprana edad en su época de secundario en la escuela Christ the King, de Middle Village, en Queens.

José Alvarado, el latino que conquista la NBA @realrytejose

Al graduarse recibió varias ofertas, pero fue la Universidad de Georgia Tech la que lo convenció. Jugó por cuatro temporadas, de 2017 a 2021. En el draft de ese año, ninguna franquicia lo eligió, pero convenció a los directivos de New Orleans Pelicans y consiguió un contrato de dos vías vinculado al equipo de G-League (Birmingham Squadron). Finalmente, debutó en la NBA en 2021 ante Sacramento Kings.

Orgulloso de sus raíces

El año pasado, Carlos Arroyo, director de selecciones de Puerto Rico, quiso reclutarlo. “(..) José es un líder nato. Estoy seguro de que su energía y competitividad impactará a nuestro equipo de manera positiva”, expuso Arroyo en ese momento, cuando lo presentó. Orgulloso de sus raíces latinas, Alvarado mostró su agradecimiento. “Estoy superemocionado de pertenecer al equipo nacional de Puerto Rico. Muchas gracias a Carlos Arroyo y a todo el equipo de trabajo [...] por esta gran oportunidad de poder representar a mi gente”, aseguró en aquel entonces.

Alvarado y sus grandes motivaciones

Su motor han sido su pareja, Flor y su hija, Nazanin, a quien tuvo a los 20 años y con quien celebró su triunfo reciente. “Voy a llevar este trofeo (el del MVP) a todas partes. Esto es especial para mí”, aseguró mientras estaba en la pista junto a la pequeña. “Es una locura, es difícil de poner en palabras”, sumó tras el encuentro. “No mido 1,96, no soy atlético, pero tengo un corazón que no se puede medir”, agregó el base. En declaraciones retomadas por Sport, Alvarado admitió que ha pasado por “muchos obstáculos” en su carrera, aunque siempre creyó en sí mismo.

Sus compañeros también lo ayudaron a llegar donde está. En el pasado, armaron una colecta para que sus familiares de Nueva York pudieran ir a verlo cuando jugó contra los Knicks. Incluso Joel Embiid pagó los 2000 dólares que se les imputaron a ambos por una falta técnica.

Ahora, puede celebrar su triunfo tras el partido del viernes. Quentin Grimes, de Nueva York, anotó 14 puntos en la final, pero Alvarado lo frenó con cierta polémica. “No sabía que se podía hacer eso en el juego de Ascenso”, señaló Grimes sobre las jugadas en las que Alvarado lo habría retenido. “Debí alertar a los árbitros para que señalaran una falta técnica. Fue divertido, pero yo quería ganar esta noche”. Alvarado también reconoció: “Quizá esto no ha sido legal, pero él venía jugando muy bien”, consignó AP.

El Juego de las Estrellas en Ascenso (Rising Stars Challenge), es un torneo entre los mejores jugadores jóvenes de la NBA y la G League. Cuatro equipos, conformados por 21 jugadores de primero y segundo año en la NBA a la par de siete basquetbolistas de la Liga G, se enfrentaron en partidos semifinales. Alvarado fue el primer latino en alzarse con el título de MVP.

