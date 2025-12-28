A partir del 1° de enero: quiénes tendrían que pagar un nuevo impuesto para viajar a Hawái en 2026

Un fallo judicial dio un paso más hacia la aplicación de un impuesto a los pasajeros de cruceros en Hawái, luego de que el gobernador del estado, Josh Green, firmara en mayo una medida para abordar el impacto de esos viajes en el ecosistema natural. Los servicios afectados y el costo adicional.

De cuánto sería el impuesto para pasajeros de cruceros en Hawái, tras el fallo judicial

El martes 23 de diciembre, la jueza de distrito Jill A. Otake rechazó una solicitud para impedir que un impuesto en Hawái entrara en vigor en 2026. El objetivo de la medida es contribuir a los impactos del cambio climático en el estado.

Los pasajeros de los cruceros que paren en los puertos de Hawái deberán abonar un impuesto extra Instagram/cliaglobal

Este impuesto se aplicaría a partir del 1º de enero del año próximo, según remarcó AP, y sería del 11% sobre las tarifas brutas pagadas por los pasajeros de un crucero, en una proporción sobre el número de días que los barcos permanezcan en los puertos de Hawái.

El gobernador Green firmó una ley en mayo para aumentar los ingresos fiscales en materia de abordar la erosión costera, los incendios forestales y otros problemas climáticos. Este es el primer impuesto de Estados Unidos de este tipo, con el objetivo de combatir el calentamiento global.

Según una estimación de las autoridades del estado, ese impuesto generaría casi 100 millones de dólares en un año.

El gobernador estatal anticipó medidas para combatir los efectos del cambio climático Instagram/cliaglobal

Para defender la iniciativa, a mediados de 2025, Green hizo alusión al trágico incendio forestal que causó la muerte de 100 personas en el territorio hace dos años. “Dada la devastación que vivimos en Maui en agosto de 2023, esta medida es crucial porque nos ayudará a enfrentar el riesgo resultante de la crisis del cambio climático", profundizó.

Qué valores aumentarán en los viajes de Hawái a raíz del impuesto

Tras el fallo judicial, el impuesto entraría en vigor el 1º de enero de 2026 y podría suponer un incremento en las tarifas de las estadías en habitaciones de hotel y en los alquileres vacacionales.

En tanto, los demandantes aseguraron que apelarán la decisión reciente de la jueza y solicitaron que concedan una orden judicial mientras aguardan el proceso.

Los alojamientos en hoteles contendrían el impuesto nuevo en Hawái Instagram/cliaglobal

La demanda que presentaron para evitar la aplicación del impuesto

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) impugnó el impuesto a través de una demanda, con un alegato sobre que la nueva ley violaría la Constitución.

El motivo que incluyó la entidad, junto a una empresa de Honolulú que otorga suministros y provisiones a cruceros y empresas turísticas en Kauai e Isla Grande, es que gravan a los cruceros por el privilegio de entrar en los puertos de Hawái.

De esa forma, advirtieron que el turismo en la isla se vería perjudicado, además de que la regulación vigente autorizaría a los condados a cobrar un recargo adicional del 3%, que se incrementaría en un total del 14% para los pasajeros.

Jim McCarthy, portavoz de la asociación, expresó que “el turismo de cruceros genera un impacto económico total de casi 1000 millones de dólares para Hawái”, así como que genera y sostiene miles de empleos locales. “Seguimos enfocados en garantizar que el éxito continúe sobre una base legal y sostenible”, aseveró.