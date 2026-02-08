A qué hora de EE.UU. arranca el Super Bowl y el show de medio tiempo de Bad Bunny hoy

Falta poco para que se dispute el Super Bowl LX, la gran final de la NFL, que este año contará con Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo. Aunque será la segunda aparición del artista puertorriqueño en un Super Bowl, esta será la primera vez que encabece el halftime show, en medio de polémicas y críticas de figuras conservadoras de Estados Unidos, entre ellas el presidente Donald Trump.

A qué hora empieza el Super Bowl LX y el show de Bad Bunny

Los fanáticos de la NFL en Estados Unidos deberán estar atentos a los horarios del evento, que se celebra este domingo 8 de febrero y tendrá distintas horas de inicio según la zona del país.

Hora y canal en el que pasarán el show del medio tiempo del Super Bowl LX (FB NFL)

El partido comenzará en los siguientes horarios:

18:30 hs del Este (ET)

17:30 hs del Centro (CT)

15:30 hs del Pacífico (PT)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 está previsto para después de los dos primeros cuartos del encuentro entre los Seattle Seahawks y New England Patriots.

Debido a la duración habitual del juego, se estima que Bad Bunny suba al escenario entre las 20.00 y las 20.30 hs del Este, aunque el horario puede variar.

Dónde ver en vivo el Super Bowl 2026 en Estados Unidos

La final de la NFL, incluida la ceremonia inaugural y el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, podrá verse en televisión abierta, cable y plataformas de streaming, con transmisiones en inglés y español.

Se celebran 60 años del Super Bowl en 2026 (FB NFL)

Estas son las opciones disponibles:

NBC, que se podrá ver en televisión abierta con narración en inglés.

Telemundo: Para quienes prefieren escucharlo en español.

NFL+: Es la plataforma oficial de la liga para disfrutarlo online.

Peacock: Streaming en vivo con programación especial antes y después del Super Bowl.

NBC será la cadena con la cobertura más extensa, con una transmisión especial que comenzará a las 13.00 hs del Este, cinco horas antes del inicio del partido.

Bad Bunny y el Halftime Show 2026

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX refuerza la presencia de artistas latinos en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El puertorriqueño ya había formado parte del show de medio tiempo en una edición anterior, pero esta será la primera vez que lidere en solitario el espectáculo, que cada año reúne a más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos y se convierte en un fenómeno cultural que trasciende lo deportivo.