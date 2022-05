¿Adiós al Mickey original? La drástica medida que podría perjudicar a Disney e involucra hasta a Elon Musk

La pelea entre Ron DeSantis y Walt Disney Company traspasó las fronteras del estado y se elevó a escala nacional, pero no por los mismos motivos que la originaron. En marzo, se promulgó en la Florida la ley Don’t Say Gay (No digas gay), con la que se prohibió la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas. Frente a esta medida, la compañía de entretenimiento, que en un principio guardó silencio, manifestó su rechazo ante la controvertida legislación y su CEO, Bob Chapek, anunció que la sociedad dejaría de hacer donaciones políticas en el estado, después de décadas de contribuir generosamente, principalmente a los republicanos, incluido el propio gobernador. Ahora la batalla es en el Senado, y en donde se intentará dar el primer paso para revertir el plazo de protección de los derechos de autor de los grandes conglomerados de medios, según consignó New York Post. Se trata de una medida que afectaría directamente a la empresa.

El 11 de mayo, Josh Hawley, senador por Missouri, presentó la Ley de Restauración de la Cláusula de Copyright, con la que se volvería a la disposición que se promulgó hace más de un siglo en 1909, y que establecía un máximo de 56 años, casi la mitad del plazo vigente. Con esta normativa, se busca impedir cualquier nueva protección especial en esta materia que beneficie a las empresas de entretenimiento. “Ya es hora de arrebatar a Disney sus privilegios especiales y abrir una nueva era de creatividad e innovación”, expresó el republicano en un comunicado difundido en su página web y que diversos medios replicaron rápidamente.

Josh Hawley, senador republicano por el estado de Missouri

En ese sentido, Hawley aprovechó el revuelo que generó la reciente derogación de una norma que le otorgaba un estatus singular al conglomerado en el sur del país, y que le permitía operar como una especie de “estado independiente” alrededor de su parte temático en Orlando. Gracias a la mayoría republicana de legisladores en la Florida, el proyecto de DeSantis se convirtió en ley estadal.

En el comunicado de prensa, Hawley expresó: “Gracias a las protecciones especiales de derechos de autor del Congreso, las corporaciones como Disney han ganado miles de millones, mientras complacen los intereses de unos pocos”.

Josh Hawley apuntó directamente contra Disney

En contexto, ley modificaría la Sonny Bono Copyright Term Extension Act o Sonny Bono Act, promulgada en 1998 y que extendió el periodo de protección de derechos de autor en Estados Unidos por 20 años adicionales. Conocida también como el Acta de Protección de Mickey Mouse, la normativa amplió los plazos de las obras de particulares, y estableció un paraguas que cubre la vida del autor más 70 años y 95 para obras de autoría corporativa, tras la primera publicación. A simple vista, la firma del demócrata Bill Clinton reafirmó la exclusividad de Disney sobre sus creaciones.

No obstante, aquella no fue la primera vez que la compañía logró extender los períodos de dominio de derecho de autor para resguardar la exclusividad de Mickey Mouse, emblema de la todopoderosa Walt Disney Company y un personaje omnipresente en el mundo, plasmado en todos los objetos posibles.

Cuando los derechos de autor de Steamboat Willie (el primer corto animado de Disney que se estrenó en 1928) estaban a punto de expirar en 1984, la compañía desplegó una importante estrategia de cabildeo, y logró que el gobierno federal aprobara la Ley de derechos de autor de 1976, que modificó la de 1909, y extendió la protección durante toda la vida del autor más 50 años, y 75 en el caso de los trabajos de una corporación. Además, al ser retroactiva, el film en blanco y negro quedó protegido nuevamente.

Un fragmento de Steamboat Willie, el primer corto animado de Disney en 1928

Ahora bien, aquella retroactividad que establecía la legislación y que benefició a Disney tendría el efecto opuesto con la propuesta de Hawley, ya que de regresar al plazo de 56 años, las creaciones que hoy gozaban de casi un siglo de exclusividad, lo verán reducido a la mitad de forma automática.

De acuerdo con una especialista en Propiedad Intelectual consultada por LA NACION, en el caso de la autoría corporativa, la protección de toda la vida del autor más 95 años “es excesiva”, y tal como quedó demostrado en la década de los 70 y a fines de los 90, obedeció a intereses económicos para mantener el monopolio sobre la exclusividad de derechos. Mickey ha sido una mina de oro inagotable para Disney.

Asimismo, consideró que la propuesta de revertir la protección de los derechos de autor de los conglomerados podría no ser descabellada, si se toma en cuenta que la legislación internacional (el Convenio de Berna) establece como piso mínimo “toda la vida del autor más 50 años”.

Con el regreso a la legislación de 1909, Disney y las demás corporaciones verían reducida a la mitad su exclusividad sobre la obras

Si bien Hawley se apoyó en la reciente y compleja situación que Disney atraviesa en la Florida -y de la cual los ejecutivos de la compañía ya anunciaron el plan de contingencia tras revisar “la letra pequeña del contrato”-, esta movida no es casual. En 2023, vencerán los derechos de autor sobre aquel primer corto del emblemático ratón, pero esto no significa una pérdida considerable para la compañía, ya que se aseguró de registrar a Mickey como marca, y mientras la mantenga vigente y en uso, tendrá la exclusividad sobre ella.

El proyecto presentado en el Congreso generó tal revuelo, que incluso Elon Musk se unió al debate. “La ley actual de derechos de autor, en general, va absurdamente mucho más allá de proteger al creador original”, expresó el empresario -y republicano- en Twitter.

Del otro lado de la campana, Keith Kupferschmid, director ejecutivo de la ONG Copyright Alliance, manifestó su oposición a la derogación de la normativa. “Esta legislación dañaría a esos millones de ciudadanos comunes en los cincuenta estados, que dependen de los derechos de autor para su sustento en industrias creativas dominadas en gran medida por pequeñas empresas independientes”, expresó en un comunicado. Puesto en números, el derecho de autor aporta US$1,5 mil millones a la economía del país y emplea a 5,7 millones de estadounidenses, según reseñó Variety.

De acuerdo con Deadline, el avance del proyecto de ley es poco probable, y no solo porque exista una mayoría del ala de Joe Biden en el Senado. Durante años, tanto demócratas como republicanos han recibido apoyo de la industria del entretenimiento para el lobby en cuanto a la lucha contra la piratería y el refuerzo de protección de los derechos de autor.