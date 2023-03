Abandonaron a un perro en un local de comida rápida y la nota que dejaron conmovió a todos

escuchar

La historia de un perro llamado King recorrió las redes sociales luego de que la policía de Monee, Illinois, lo encontrara en una tienda de comida rápida, con una nota colgada el cuello. Cuando los agentes descubrieron la situación, lo resguardaron en uno de sus albergues y trataron de encontrar a sus dueños. Sin embargo, se dieron cuenta de que todo era peor de lo que parecía.

El 27 de febrero pasado la policía encontró al animal, cuya nota era, en realidad, un pedido de adopción. “Hola, soy King. Soy un buen chico, me encanta abrazar y besar”, decía el mensaje. Además, indicaba su fecha de nacimiento: 22 de julio de 2018, para que sus nuevos dueños estuviesen enterados. Con esta información, los agentes intentaron conseguirle un nuevo hogar.

“Esta noche, un residente encontró a este dulce perrito. Rompió nuestros corazones. Si sabes dónde vive, por favor contacta a la policía, o si estás interesado en adoptarlo estará disponible en South Suburban Humane Society”, publicó en su cuenta de Facebook la agencia. En el posteo había algunas fotografías del perro, que enamoraron a muchos de los usuarios.

La nota que el perro tenía en su cuello Village of Monee Police Department/Facebook

Al no obtener una respuesta sobre el paradero de sus dueños, el can fue trasladado al refugio South Suburban Humane Society (SSHS). El personal también intentó conseguirle una nueva familia. No obstante, su dueña original se enteró de la situación y de inmediato acudió a la organización a decirles que todo era parte de un error y que no había sido ella quien lo había abandonado.

La mujer tenía un problema de salud y se había mudado a casa de su familiares, para recuperarse. Lo que no sabía es que, mientras estaba en cama, algunos de sus parientes dejaron a la deriva a su querido perro. “Su familiar abandonó a King sin su conocimiento, y ella está devastada”, afirmó el refugio a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aun con pesar, la mujer remarcó que no podía quedarse con el can en su nuevo hogar. Fue ahí cuando el SSHS entró en acción y le ofreció su apoyo: “Ella quiere intentar encontrar un nuevo lugar para vivir y mantener a su perro bien cuidado mientras tanto, así que, uno de nuestros miembros del personal accedió a acoger a King en su casa durante un mes”, detalló la asociación. Además, se abrió una colecta en GoFundMe para ayudar con los gastos.

Un abandono temporal

Con la ayuda de la gente, así como del refugio y las autoridades, King y su dueña pudieron reunirse otra vez. El SSHS publicó un video de seguimiento para informar que volverían a casa. “Ella pudo hacer algunos arreglos de vivienda temporales para llevarlo, y estamos encantados de reunirlos hoy. Sabe que estamos aquí para brindarle apoyo de por vida”, decía el mensaje. En las imágenes, el perro corre desesperadamente hacia la mujer, quien lo recibe con los brazos abiertos.

Un perro se reunió con su dueña luego de que sus familiares lo abandonaran, sin su consentimiento

LA NACION