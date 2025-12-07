Abbott vs. Newsom: diferencias reales entre las licencias de conducir en Texas y en California

Entre Texas y California hay importantes diferencias en los procesos y requisitos para otorgar licencias de conducir. Las principales discrepancias se presentan para los migrantes, ya que el estado gobernado por Gavin Newsom es mucho más flexible que el de Greg Abbott.

Texas vs. California: qué cambia al solicitar una licencia de conducir en 2026

De acuerdo con lo que establecen los sitios web oficiales del Estado de la Estrella Solitaria y el Estado Dorado, la mayoría de los criterios son similares. Sin embargo, existen algunas diferencias clave.

California y Texas tienen diferencias en los trámites para obtener la licencia de conducir Archivo

De manera general, las distinciones se presentan en requisitos relacionados con los trámites de un vehículo y la exigencia de vivir en el estado. Estos son:

Registro de vehículo : Texas lo solicita para nuevos residentes que tramiten la licencia, mientras que en California esta no es una obligación. Ambos sí exigen tener un seguro.

: Texas lo solicita para nuevos residentes que tramiten la licencia, mientras que en California esta no es una obligación. Ambos sí exigen tener un seguro. Residencia : el Estado Dorado solamente requiere esto para solicitantes que nunca hayan tenido un registro de conducir de California; por su parte, Texas lo exige para todos los nuevos solicitantes.

: el Estado Dorado solamente requiere esto para solicitantes que nunca hayan tenido un registro de conducir de California; por su parte, Texas lo exige para todos los nuevos solicitantes. Requisito extra para conductores jóvenes: Texas establece que los solicitantes que tengan entre 18 y 24 años y realicen el trámite por primera vez deben completar un curso de educación vial de seis horas; California tiene requisitos idénticos para todos los mayores de edad.

Licencias para indocumentados: cómo funciona la AB 60 en California y por qué Texas la prohíbe

La gran diferencia entre las normas es que California aprobó una ley que dispone un tipo de licencia de conducir válida para migrantes irregulares. Denominada como AB 60, permite a los extranjeros sin presencia legal en EE.UU. obtener el permiso para manejar.

California permite a migrantes irregulares tramitar una licencia de conducir DMV California - DMV California

Para esto, el migrante deberá probar su identidad y residencia en el estado ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). En caso de que la documentación esté en orden y que apruebe los exámenes dispuestos para nuevos solicitantes, recibirá su licencia.

La situación de Texas es distinta, ya que no permite a extranjeros ilegales obtener ningún tipo de registro de conducir. En el caso del Estado de la Estrella Solitaria, es un requisito presentar un número de Seguridad Social, lo que prohíbe a extranjeros con estatus irregular acceder a completar el trámite.

Texas exige presencia legal en EE.UU. para otorgar una licencia de conducir Texas.gov

Paso a paso para obtener una licencia de conducir en California y Texas

Según lo que establecen los DMV de ambos estados y con la posibilidad de la licencia AB 60 en el Estado Dorado, los pasos son los siguientes:

En California

Chequear la elegibilidad.

Completar la solicitud en línea.

Aprobar el examen teórico.

Juntar todos los documentos requeridos.

Concretar una cita en el DMV.

Ir presencialmente al turno.

Pasar por el proceso de revisión secundaria (solo para quienes no pudieron presentar documentos aceptables en primera instancia).

Realizar el examen de manejo.

En Texas