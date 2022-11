Acción de Gracias: ¿abren los bancos en Estados Unidos?

escuchar

La próxima semana se avecina un día feriado para los estadounidenses, por lo que muchos servicios públicos modificarán su funcionamiento para celebrar el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving day. Este 2022 será el próximo jueves, tan solo 24 horas antes del esperado Black Friday. ¿Abrirán los bancos? Estos son los detalles de las entidades financieras en Estados Unidos.

El 24 de noviembre será el día marcado en el calendario como de Acción de Gracias. Desde sus orígenes, en esta fiesta anual se agradece y celebra la cosecha mientras la población estadounidense se une en familia o con los amigos cercanos. Como parte de la tradición, se celebra el cuarto jueves de noviembre. Por lo tanto, muchos lugares cierran o trabajan en un horario reducido.

El Día de Acción de Gracias es una jornada especial en Estados Unidos Unsplash

¿Abren los bancos en Acción de Gracias en EE.UU?

Los bancos no abrirán porque el próximo 24 de noviembre es un feriado federal. Esto significa que las oficinas de atención al cliente cerrarán el jueves. La medida aplica en las entidades financieras más conocidas en Estados Unidos, como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, U.S. Bancorp, Goldman Sachs, entre otros.

Los bancos volverán a retomar sus actividades al día siguiente, que también es una fecha especial. El 25 de noviembre es el día de compras más esperado del año, el Black Friday, donde las tiendas dan sus mejores descuentos. Por su parte, los residentes americanos lucharán por alcanzar todas las ofertas mientras el reloj está en su contra. Esta jornada de rebajas también les sirve de preparación para la Navidad, dado que pueden adquirir los regalos de forma anticipada.

¿Cuáles son los días festivos federales en Estados Unidos?

Este 2022 solo quedan los siguientes feriados en la nación norteamericana:

Día de Acción de Gracias - 24 de noviembre

Día de Navidad - 26 de diciembre

Por lo general, los bancos cierran en los feriados que designa el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. En las jornadas no estarán disponibles los trámites en persona en las diferentes sucursales del país. En cambio, los cajeros automáticos y la banca digital continuarán abiertos para realizar algunas transacciones.

Adicionalmente, en el calendario de los mercados publicado por Investing, se señala que el 24 de noviembre la Bolsa de Valores de Nueva York cerrará sus operaciones. En tanto que el 25 tendría un cierre temprano a las 13.00 horas.

¿Qué tiendas cerrarán en el día de Acción de Gracias?

Por años, algunas de las tiendas más conocidas como Walmart y Target no cerraron sus puertas en la celebración por Acción de Gracias, por lo que sus compradores podían acceder a algunas ofertas adelantadas del Black Friday. No obstante, en medio de la pandemia anunciaron que descansarían, lo que se convirtió en un momento de calma para los trabajadores, previo a la tormenta de la jornada de promociones. Ese cambio se volvió permanente en algunos casos.

De acuerdo con el sitio blackfriday.com, estas tiendas minoristas no abrirán en Acción de Gracias:

Walmart

Target

Best Buy

Home Depot

Kohl’s

Costco

Lowe’s

Sam’s Club

Dick’s Sporting Goods

Bed, Bath & Beyond

Publix

Trader Joe’s

BJ’s Wholesale Club

LA NACION