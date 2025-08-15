Actualización y cambios recientes del precio del dólar a peso mexicano hoy viernes 15 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy
Este viernes 15 de agosto de 2025,el precio del dólar estadounidense en México es de $18,8137 pesos, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, debido a que consideran los recientes datos económicos en EE.UU. y ante la espera de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, prevista para las próximas horas.
Precio del dólar hoy en México
Cotización del dólar en México este 15 de agosto de 2025
- De acuerdo con Bloomberg Línea, el peso mexicano abrió con ganancias. El tipo de cambio cotiza en $18,7461 por dólar en el mercado spot. Es decir, hay una apreciación del 0,28% de la moneda mexicana.
- El jueves, el tipo de cambio de dólar a peso cerró en $18,7989 por dólar.
La cotización del día está influida con una caída del índice dólar del 0,35%, que mide el comportamiento del dólar estadounidense con respecto a varias divisas.
A nivel general, este viernes 15 de agosto varias monedas registran ganancias. La más apreciada es el yen japonés (0,48%).
Cómo está el dólar en México este viernes 15 de agosto, según los bancos
Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 15 de agosto, de la siguiente manera:
- Afirme: Compra $17,90 / Venta $19,40
- Banco Azteca: Compra $17,60 / Venta $19,29
- Banco de México, FIX del jueves: $18,8137
- Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del jueves: Compra $18,774/ Venta $18,779
- Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del jueves: $18,853
- Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del jueves: $18,779
- Bank of America: Compra $17,762 / Venta: $19,8413
- BBVA Bancomer: Compra $17,85 / Venta $18,98
- Citibanamex: Compra $18,13 / Venta $19,17
- Multiva: $18,87
- SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,8137
- Ve por más: Compra $18,083 / Venta $19,298
¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del jueves 14 de agosto?
De acuerdo con el análisis de Monex, el peso cerró la sesión del jueves 14 de agosto con una depreciación de -0,94%, manteniéndose en el rango de fluctuación de entre $18,60 y $18,85.
El jueves 14 de agosto destacó el reporte de inflación al productor en Estados Unidos, que mostró un aumento mensual de 0,9% durante julio, con lo que se ubicó en su nivel más alto en tres años,
“El peso fue afectado por el fortalecimiento del dólar, considerando el ajuste de las expectativas de los inversores sobre la política monetaria, tras evaluar el reporte de inflación en EE.UU.“, indicó Monex.
El peso mexicano en la apertura del viernes 15 de agosto
En el análisis de apertura del precio del dólar de esta nueva jornada del viernes 15 de agosto, se indica que los mercados a nivel mundial tienen movimientos mixtos.
En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,75. Esto implica.
- Una apreciación del peso en -0,26% respecto al cierre previo.
- Un retroceso semanal de -0,66%.
- Una ganancia de 0,44% respecto al mes previo.
Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, a medida que los inversores mantienen una expectativa optimista para la reunión entre Trump y Putin.
