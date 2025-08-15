Actualización y cambios recientes del precio del dólar a peso mexicano hoy viernes 15 de agosto

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 15 de agosto, de la siguiente manera:

Afirme: Compra $17,90 / Venta $19,40

Compra $17,90 / Venta $19,40 Banco Azteca: Compra $17,60 / Venta $19,29

Compra $17,60 / Venta $19,29 Banco de México, FIX del jueves: $18,8137

del jueves: $18,8137 Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del jueves: Compra $18,774/ Venta $18,779

del jueves: Compra $18,774/ Venta $18,779 Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del jueves: $18,853

del jueves: $18,853 Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del jueves: $18,779

del jueves: $18,779 Bank of America: Compra $17,762 / Venta: $19,8413

Compra $17,762 / Venta: $19,8413 BBVA Bancomer: Compra $17,85 / Venta $18,98

Compra $17,85 / Venta $18,98 Citibanamex: Compra $18,13 / Venta $19,17

Compra $18,13 / Venta $19,17 Multiva : $18,87

: $18,87 SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,8137

$18,8137 Ve por más: Compra $18,083 / Venta $19,298

Este viernes, el peso es influenciado por el índice dólar Freepik

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del jueves 14 de agosto?

De acuerdo con el análisis de Monex, el peso cerró la sesión del jueves 14 de agosto con una depreciación de -0,94%, manteniéndose en el rango de fluctuación de entre $18,60 y $18,85.

El jueves 14 de agosto destacó el reporte de inflación al productor en Estados Unidos, que mostró un aumento mensual de 0,9% durante julio, con lo que se ubicó en su nivel más alto en tres años,

“El peso fue afectado por el fortalecimiento del dólar, considerando el ajuste de las expectativas de los inversores sobre la política monetaria, tras evaluar el reporte de inflación en EE.UU.“, indicó Monex.

Hoy, el tipo de cambio podría verse influenciado por la reunión entre Putin y Trump Freepik

El peso mexicano en la apertura del viernes 15 de agosto

En el análisis de apertura del precio del dólar de esta nueva jornada del viernes 15 de agosto, se indica que los mercados a nivel mundial tienen movimientos mixtos.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,75. Esto implica.

Una apreciación del peso en -0,26% respecto al cierre previo.

Un retroceso semanal de -0,66%.

Una ganancia de 0,44% respecto al mes previo.

Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, a medida que los inversores mantienen una expectativa optimista para la reunión entre Trump y Putin.