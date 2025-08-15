LA NACION
Actualización y cambios recientes del precio del dólar a peso mexicano hoy viernes 15 de agosto

Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy

Este viernes 15 de agosto de 2025,el precio del dólar estadounidense en México es de $18,8137 pesos, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, debido a que consideran los recientes datos económicos en EE.UU. y ante la espera de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, prevista para las próximas horas.

Precio del dólar hoy en México

Cotización del dólar en México este 15 de agosto de 2025

  • De acuerdo con Bloomberg Línea, el peso mexicano abrió con ganancias. El tipo de cambio cotiza en $18,7461 por dólar en el mercado spot. Es decir, hay una apreciación del 0,28% de la moneda mexicana.
  • El jueves, el tipo de cambio de dólar a peso cerró en $18,7989 por dólar.
La cotización del día está influida con una caída del índice dólar del 0,35%, que mide el comportamiento del dólar estadounidense con respecto a varias divisas.

A nivel general, este viernes 15 de agosto varias monedas registran ganancias. La más apreciada es el yen japonés (0,48%).

Cómo está el dólar en México este viernes 15 de agosto, según los bancos

