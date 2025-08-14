De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 14 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy
Este jueves 14 de agosto de 2025,el precio del dólar en México fue de $18,6353, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). En las primeras horas del día, el desempeño del peso mexicano se ve influenciado por un avance de la moneda de Estados Unidos.
Dólar hoy en México
Cotización de este 14 de agosto de 2025
- De acuerdo con Bloomberg Línea, por la mañana de este jueves, el peso mexicano cotiza con una tendencia a la baja en medio de un fortalecimiento del dólar, “tras darse a conocer una inflación mayor a la esperada para los productores estadounidenses”.
- El sitio añade que el tipo de cambio cotiza en $18,73 por dólar, lo que representa una depreciación de 0,59% respecto al cierre del miércoles.
- Al inicio de la jornada, el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de otras monedas, avanza 0,10%.
- En las primeras horas del día, el alza del dólar lleva a 15 de las 16 mayores divisas del mundo seguidas por Bloomberg a registrar números negativos; el peso mexicano se ubica en el quinto lugar.
Cómo está el dólar en México este jueves 14 de agosto, según los bancos
Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 14 de agosto, de la siguiente manera:
- Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30
- Banco Azteca: Compra $17,50 / Venta $19,09
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,6353
- Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del miércoles: Compra $18,613/ Venta $18,618
- Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del miércoles: $18,667
- Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del miércoles: $18,618
- Bank of America: Compra $17,6991 / Venta: $19,7628
- BBVA Bancomer: Compra $17,78 / Venta $18,91
- Citibanamex: Compra $18,08 / Venta $19,11
- Multiva: $18,67
- SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,6353
- Ve por más: Compra $18,0224 / Venta $19,2374
¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del miércoles 13 de agosto?
El peso mexicano retrocedió en la sesión del miércoles 13 de agosto y cerró con una cotización de $18,63 por dólar, lo que deja ver una depreciación de -0,18% respecto al cierre previo. El DXY se mantuvo presionado a la baja y finalizó la jornada con una pérdida de 0,31% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
“El peso retrocedió ante factores de volatilidad internos, por lo que no pudo reflejar el retroceso del dólar, el cual fue afectado por las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la Fed“, indica.
El peso mexicano en la apertura del jueves 14 de agosto
El análisis de apertura de Monex precisa que este jueves 14 de agosto de 2025, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $18,69, lo que implica una depreciación de -0,35% respecto al cierre previo, un retroceso semanal de -0,15% y una ganancia de 0,32% con relación al mes anterior.
El informe de la firma agrega que hoy el peso mexicano retrocede ante el avance del dólar y extiende su corrección de la sesión previa, mientras que los datos económicos de Estados Unidos impulsan al la divisa estadounidense y frenan el optimismo de los inversores.
“El comportamiento de la divisa estadounidense coincide con la publicación de las cifras más recientes del Índice de Precios al Productor de julio, que fueron mayores a las anticipadas”, añade Bloomberg Línea.
