De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 14 de agosto

Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy

Este jueves, al inicio de la jornada, el peso mexicano retrocede frente al dólar que gana terreno
Este jueves 14 de agosto de 2025,el precio del dólar en México fue de $18,6353, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). En las primeras horas del día, el desempeño del peso mexicano se ve influenciado por un avance de la moneda de Estados Unidos.

Dólar hoy en México

Cotización de este 14 de agosto de 2025

  • De acuerdo con Bloomberg Línea, por la mañana de este jueves, el peso mexicano cotiza con una tendencia a la baja en medio de un fortalecimiento del dólar, “tras darse a conocer una inflación mayor a la esperada para los productores estadounidenses”.
  • El sitio añade que el tipo de cambio cotiza en $18,73 por dólar, lo que representa una depreciación de 0,59% respecto al cierre del miércoles.
El peso mexicano fue afectado por el avance del dólar y registra una tendencia a la baja
  • Al inicio de la jornada, el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de otras monedas, avanza 0,10%.
  • En las primeras horas del día, el alza del dólar lleva a 15 de las 16 mayores divisas del mundo seguidas por Bloomberg a registrar números negativos; el peso mexicano se ubica en el quinto lugar.

Cómo está el dólar en México este jueves 14 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 14 de agosto, de la siguiente manera:

  • Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30
  • Banco Azteca: Compra $17,50 / Venta $19,09
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,6353
  • Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del miércoles: Compra $18,613/ Venta $18,618
  • Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del miércoles: $18,667
  • Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del miércoles: $18,618
  • Bank of America: Compra $17,6991 / Venta: $19,7628
  • BBVA Bancomer: Compra $17,78 / Venta $18,91
  • Citibanamex: Compra $18,08 / Venta $19,11
  • Multiva: $18,67
  • SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,6353
  • Ve por más: Compra $18,0224 / Venta $19,2374
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 14 de agosto de 2025
¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del miércoles 13 de agosto?

El peso mexicano retrocedió en la sesión del miércoles 13 de agosto y cerró con una cotización de $18,63 por dólar, lo que deja ver una depreciación de -0,18% respecto al cierre previo. El DXY se mantuvo presionado a la baja y finalizó la jornada con una pérdida de 0,31% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.

