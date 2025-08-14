De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 14 de agosto

“El peso retrocedió ante factores de volatilidad internos, por lo que no pudo reflejar el retroceso del dólar, el cual fue afectado por las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la Fed“, indica.

El peso mexicano en la apertura del jueves 14 de agosto

El análisis de apertura de Monex precisa que este jueves 14 de agosto de 2025, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $18,69, lo que implica una depreciación de -0,35% respecto al cierre previo, un retroceso semanal de -0,15% y una ganancia de 0,32% con relación al mes anterior.

El movimiento del dólar coincide con la divulgación de los datos más recientes del Índice de Precios al Productor de julio Pexels

El informe de la firma agrega que hoy el peso mexicano retrocede ante el avance del dólar y extiende su corrección de la sesión previa, mientras que los datos económicos de Estados Unidos impulsan al la divisa estadounidense y frenan el optimismo de los inversores.

“El comportamiento de la divisa estadounidense coincide con la publicación de las cifras más recientes del Índice de Precios al Productor de julio, que fueron mayores a las anticipadas”, añade Bloomberg Línea.