Actualizaciones recientes del cambio de hora en USA este 2026 y cuándo entra en vigor la medida para ajustar los relojes

El Daylight Saving Time volverá a modificar la rutina diaria de los estadounidenses en 2026 con el tradicional cambio de hora. El objetivo de esta medida es trasladar la luz natural desde la mañana hacia la tarde durante los meses más cálidos para aprovechar mejor la claridad.

La fecha exacta del inicio del horario de verano en EE.UU. por el Daylight Saving Time en 2026

El horario de verano en USA estará vigente desde el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2 hs, según informó el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

Ese día tendrá una hora menos al saltar de las 2hs a las 3hs Freepick

¿Se atrasa o se adelanta el reloj con el cambio de horario en USA?

Al momento del próximo cambio, el reloj se adelantará a las 3 hs.

Este actual esquema rige desde 2007, cuando la Energy Policy Act de 2005 extendió la duración del horario estacional con el objetivo de reducir el consumo de energía.

¿Dónde cambia la hora en EE.UU.?

Desde esa modificación, el Daylight Saving Time se aplica durante 238 días al año, lo que equivale a aproximadamente el 65% del calendario anual.

La medida rige en la mayor parte del país y algunos territorios.

Hawaii

Samoa Americana

Guam

Puerto Rico

Las Islas Vírgenes

Estado de Arizona, con excepción de la Nación Navajo, que sí adopta el horario de verano.

¿Cuándo termina el horario de verano y vuelve el horario estándar en 2026?

El regreso al horario estándar se producirá el domingo 1° de noviembre de 2026 a las 2 hs. En ese instante, el reloj volverá a marcar la una.

La regulación de la Daylight Saving Time y los husos horarios corresponde al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

El esquema actual rige desde 2007, tras una reforma que amplió la duración del horario estacional Freepick

Por su parte, el NIST es el encargado oficial de la hora en el país norteamericano, por lo que actualiza y difunde en tiempo real la información conforme a las reglas vigentes a través de sus servicios oficiales.

¿Qué relojes deben adelantarse de forma manual por el Daylight Saving Time?

El ajuste no impacta de la misma manera en todos los dispositivos. Según el NIST, el cambio automático depende de cómo cada equipo recibe o procesa la hora oficial.

Pueden requerir un ajuste manual aquellos relojes que no reciben señales oficiales y que dependen de un programa interno para modificar la hora.

En particular, algunos modelos no controlados por radio, comercializados bajo nombres como “AUTOSET” o “SMARTSET”, incorporan un firmware que lleva a cabo el cambio en fechas preprogramadas.

Hawái, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes y casi todo Arizona quedan exceptuados Freepick

Si fueron fabricados antes de la modificación de las reglas en 2007, pueden aplicar la norma anterior y cambiar en abril en lugar de marzo. En esos casos, el usuario deberá adelantar la hora manualmente o contactar al fabricante para solicitar una actualización o reemplazo.

En cambio, las computadoras con el sistema operativo actualizado deberían aplicar el cambio de manera automática. El NIST transmite la hora oficial en Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés) y el sistema operativo se encarga de aplicar la corrección correspondiente según la zona y la vigencia del horario de verano.

Asimismo, los relojes controlados por radio que reciben la señal WWVB deberían ajustarse solos, ya que esa transmisión indica si está en efecto el horario estándar o el de verano.

¿Conviene cambiar el huso horario? ¿Cuál es la opinión de los especialistas?

Si el dispositivo muestra una hora incorrecta tras el cambio, el NIST indica verificar la recepción de la señal y la configuración de zona horaria, y desactivar la función automática en lugares donde no se aplica el horario de verano.