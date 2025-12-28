Adiós a la atención en persona: el Seguro Social busca eliminar 15 millones de visitas para 2026

El gobierno de Estados Unidos busca de reducir a menos de la mitad la cantidad de visitas presenciales que tuvieron las oficinas del Seguro Social durante el año fiscal 2025. Aunque no se especificaron medidas concretas, expertos advierten que esto podría traducirse en más cierres de establecimientos.

Para el próximo año fiscal, la intención de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es que las visitas se reduzcan más del 50%. Concretamente, el objetivo es que haya 15 millones de turnos presenciales menos en las oficinas, según consignó AP.

Las últimas cifras, correspondientes al período entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, indican que hubo 31,6 millones de asistencias. En ese contexto, la propuesta contempla una baja de más de la mitad.

Aunque no hubo anuncios concretos sobre cómo espera la SSA llegar a este número, la amenaza sobre cierre de oficinas está latente. Lejos de ser un episodio aislado, se alinea con la clausura de varias sucursales durante 2025.

Las oficinas del Seguro Social que cerraron durante 2025

En marzo pasado, se dio a conocer una lista de oficinas en las que vencía el contrato de arrendamiento y que no se renovarían. Mientras que en algunos casos significó el traslado a espacios federales, en otros directamente derivó en la clausura de ese punto de atención.

Según reveló AP en ese momento, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) informó sobre estos cierres de oficinas del Seguro Social:

Alabama

634 Broad St., Gadsden

Arkansas

965 Holiday Drive, Forrest City

4083 Jefferson Ave., Texarkana

Colorado

825 N. Crest Drive, Grand Junction

Florida

4740 Dairy Road, Melbourne

Georgia

1338 Broadway, Columbus

Kentucky

825 High St., Hazard

Louisiana

178 Civic Center Drive, Houma

Mississippi

4717 26th St., Meridian

604 Yalobusha St., Greenwood

2383 Sunset Drive, Grenada

Montana

3701 American Way, Missoula

North Carolina

730 Roanoke Ave., Roanoke Rapids

2123 Lakeside Drive, Franklin

2805 Charles Blvd., Greenville

1865 W. City Drive, Elizabeth City

North Dakota

1414 20th Ave. SW, Minot

Nevada

701 Bridger Ave., Las Vegas

Nueva York

75 S. Broadway, White Plains

332 Main St., Poughkeepsie

Ohio

30 N. Diamond St., Mansfield

Oklahoma

1610 SW Lee Blvd., Lawton

Texas

1122 N. University Drive, Nacogdoches

8208 NE Zac Lentz Parkway

West Virginia

1103 George Kostas Drive, Logan

Wyoming

79 Winston Drive, Rock Springs

A cuánto aumenta el cheque del Seguro Social en enero 2026

Más allá de la intención de reducir visitas presenciales y la posibilidad del cierre de oficinas, los usuarios del Seguro Social también recibieron precisiones sobre cuánto aumentará el monto que perciben en el comienzo del año.

A partir del ajuste del 2,8% que otorga el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), la SSA comunicó que casi 71 millones de beneficiarios tendrán un incremento. En promedio, la suba será de 56 dólares por mes.

Según el promedio mensual de los beneficios, la evolución en las categorías del Seguro Social sería la siguiente: