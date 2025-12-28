Adiós a la atención en persona: el Seguro Social busca eliminar 15 millones de visitas para 2026
La SSA tiene la intención de reducir en más del 50% los turnos presenciales que tuvieron las oficinas durante el nuevo año
El gobierno de Estados Unidos busca de reducir a menos de la mitad la cantidad de visitas presenciales que tuvieron las oficinas del Seguro Social durante el año fiscal 2025. Aunque no se especificaron medidas concretas, expertos advierten que esto podría traducirse en más cierres de establecimientos.
El Seguro Social busca recortar el 50% de las visitas a oficinas presenciales
Para el próximo año fiscal, la intención de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es que las visitas se reduzcan más del 50%. Concretamente, el objetivo es que haya 15 millones de turnos presenciales menos en las oficinas, según consignó AP.
Las últimas cifras, correspondientes al período entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, indican que hubo 31,6 millones de asistencias. En ese contexto, la propuesta contempla una baja de más de la mitad.
Aunque no hubo anuncios concretos sobre cómo espera la SSA llegar a este número, la amenaza sobre cierre de oficinas está latente. Lejos de ser un episodio aislado, se alinea con la clausura de varias sucursales durante 2025.
Las oficinas del Seguro Social que cerraron durante 2025
En marzo pasado, se dio a conocer una lista de oficinas en las que vencía el contrato de arrendamiento y que no se renovarían. Mientras que en algunos casos significó el traslado a espacios federales, en otros directamente derivó en la clausura de ese punto de atención.
Según reveló AP en ese momento, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) informó sobre estos cierres de oficinas del Seguro Social:
Alabama
- 634 Broad St., Gadsden
Arkansas
- 965 Holiday Drive, Forrest City
- 4083 Jefferson Ave., Texarkana
Colorado
- 825 N. Crest Drive, Grand Junction
Florida
- 4740 Dairy Road, Melbourne
Georgia
- 1338 Broadway, Columbus
Kentucky
- 825 High St., Hazard
Louisiana
- 178 Civic Center Drive, Houma
Mississippi
- 4717 26th St., Meridian
- 604 Yalobusha St., Greenwood
- 2383 Sunset Drive, Grenada
Montana
- 3701 American Way, Missoula
North Carolina
- 730 Roanoke Ave., Roanoke Rapids
- 2123 Lakeside Drive, Franklin
- 2805 Charles Blvd., Greenville
- 1865 W. City Drive, Elizabeth City
North Dakota
- 1414 20th Ave. SW, Minot
Nevada
- 701 Bridger Ave., Las Vegas
Nueva York
- 75 S. Broadway, White Plains
- 332 Main St., Poughkeepsie
Ohio
- 30 N. Diamond St., Mansfield
Oklahoma
- 1610 SW Lee Blvd., Lawton
Texas
- 1122 N. University Drive, Nacogdoches
- 8208 NE Zac Lentz Parkway
West Virginia
- 1103 George Kostas Drive, Logan
Wyoming
- 79 Winston Drive, Rock Springs
A cuánto aumenta el cheque del Seguro Social en enero 2026
Más allá de la intención de reducir visitas presenciales y la posibilidad del cierre de oficinas, los usuarios del Seguro Social también recibieron precisiones sobre cuánto aumentará el monto que perciben en el comienzo del año.
A partir del ajuste del 2,8% que otorga el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), la SSA comunicó que casi 71 millones de beneficiarios tendrán un incremento. En promedio, la suba será de 56 dólares por mes.
Según el promedio mensual de los beneficios, la evolución en las categorías del Seguro Social sería la siguiente:
- Monto base para trabajadores jubilados: de US$2015 a US$2071.
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: de US$3120 a US$3208.
- Madre viuda con dos hijos: de US$3792 a US$3898.
- Viudo o viuda anciano: de US$1867 a US$1919.
- Trabajador discapacitado, con cónyuge y uno o más hijos: de US$2857 a US$2937.
- Monto base para trabajadores discapacitados: de US$1586 a US$1630.
