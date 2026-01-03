Adiós a Starbucks en varias ubicaciones de Nueva York y Los Ángeles en 2026

La industria del café en Estados Unidos enfrenta una transformación sin precedentes, y el gigante de Seattle no es la excepción. Starbucks anunció un ambicioso plan de reestructuración que incluye el cierre de aproximadamente 400 tiendas en puntos neurálgicos como Nueva York y Los Ángeles durante 2026.

La decisión de Starbucks de cerrar sus tiendas en Nueva York y Los Ángeles

Bajo la nueva dirección ejecutiva, la compañía inició un distanciamiento de su anterior modelo de expansión por densidad.

Este cambio operativo forma parte de un plan de reestructuración de mil millones de dólares, el cual contempla el cierre de aproximadamente 400 establecimientos en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos, consignó CNN.

La reestructuración de Starbucks afectará a varios empleados de la cadena (Archivo)

Esta decisión, lejos de ser un síntoma de declive, responde a una nueva estrategia operativa que prioriza los formatos de recogida rápida y autoservicio frente a las cafeterías tradicionales, adaptándose así a los cambios en los hábitos de consumo de las personas.

En Nueva York, la reducción alcanzó el 12% de sus locales, lo que provocó que la marca ceda su posición como la cadena con mayor presencia en Manhattan. También cerró más de 20 sucursales en Los Ángeles, 15 en Chicago, siete en San Francisco, seis en Minneapolis, cinco en Baltimore, y decenas más en otras ciudades.

Con el fin de revitalizar su presencia en el mercado, la cadena inició una depuración de su portafolio inmobiliario, y eliminó locales que presentaban deficiencias operativas o de imagen. Esta medida precede a un plan de inversión para 2026 que contempla tanto nuevas aperturas como la modernización de sucursales existentes en centros urbanos como Los Ángeles y Nueva York.

Las remodelaciones previstas integrarán elementos de diseño contemporáneo y mejoras funcionales, con el propósito de reafirmar el rol de la marca como un punto de encuentro social y profesional fuera de los ámbitos cotidianos.

Starbucks cerrará tiendas en Los Ángeles y Nueva York (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

“Finalizaremos el año fiscal con casi 18.300 locales Starbucks, operados y con licencia propia, en Estados Unidos y Canadá. Durante el año fiscal 2026, aumentaremos el número de cafeterías a medida que continuamos invirtiendo en nuestro negocio. Durante los próximos 12 meses, también planeamos modernizar más de 1000 locales", declaró Brian Nicco, CEO Starbucks, en un comunicado de prensa en septiembre de 2025.

En la actualidad, la saturación de establecimientos en núcleos urbanos genera una fragmentación del mercado. La proliferación de cafeterías de nicho, cadenas emergentes y la creciente popularidad de bebidas alternativas, como el té de burbujas y los batidos, erosionan el volumen de ventas en las zonas metropolitanas, según CNN.

Trabajo remoto, una de las mayores complicaciones

La reducción de la población en las grandes metrópolis tras 2020 impactó directamente en el tamaño de los mercados urbanos. Aunque se observa una recuperación gradual, el auge del trabajo remoto alteró de forma permanente la dinámica de los distritos financieros, indicó Semana.

El CEO de Starbucks, Brian Niccol sostuvo que estas nuevas medidas son necesarias para que la compañía sea más fuerte y resiliente (Archivo) Europa Press

Esta disminución en el flujo diario de oficinistas restó viabilidad a numerosos locales en las plantas bajas de edificios corporativos, y forzó un repliegue estratégico en los centros de ciudades como Los Ángeles, Chicago y San Francisco.

Una reestructuración operativa y financiera

La revitalización de la compañía bajo la nueva dirección ejecutiva enfrenta un escenario complejo tras un periodo de inestabilidad en el liderazgo y una caída sostenida en las ventas.

Aunque existe un plan para remodelar el 10% de los establecimientos en Estados Unidos, la recuperación financiera muestra un ritmo más lento de lo previsto, destacó CNN.

Esta situación se refleja en el valor de las acciones, que experimentan un descenso cercano al 6% durante el presente año.