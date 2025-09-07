Adiós al gigante solar de Estados Unidos: qué pasará con los 441 mil clientes de todo el país

Fundada en Houston, Texas, en 2012, Sunnova Energy International Inc. se había posicionado como uno de los gigantes de la energía solar en Estados Unidos, pero en junio de este año se declaró en quiebra. La pregunta que surge es qué pasará con los 441 mil clientes de todo el país.

El gigante de la energía solar se declara en quiebra

El 8 de junio de 2025, Sunnova presentó peticiones voluntarias de protección bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, un proceso legal que permite a las empresas y, en ocasiones, a los individuos, reorganizar sus deudas y operaciones para evitar la liquidación.

Sunnova señaló que continuaría en operaciones normales mientras trabajaban para completar la transacción de venta PWL STUDIO - Facebook Sunnova

Luego, la empresa dio a conocer que había obtenido y recibido la aprobación judicial provisional de 90 millones de dólares en financiación DIP para respaldar las operaciones durante el proceso de venta del capítulo 11.

También anunció que había recibido la aprobación judicial que les otorga la capacidad de continuar con las operaciones comerciales, incluido el mantenimiento de los programas para clientes y el servicio y el cumplimiento de las obligaciones posteriores a la petición con los socios comerciales.

En su sitio web, la compañía precisa que cuenta con más de 441 mil clientes; más de 2000 distribuidores, subdistribuidores y constructores, y da servicio en 51 estados y territorios de Estados Unidos.

Qué pasará con los 441 mil clientes de Sunnova

En un comunicado, Sunnova señaló que espera la continuidad total del servicio al cliente y la gestión del sistema para prácticamente todos los usuarios durante la transición de la empresa a la nueva propiedad. Se esperaba que la transacción se cerrará en agosto, pero hasta ahora no han dado un nuevo aviso al respecto.

La empresa indicó que los clientes deben continuar con los pagos a tiempo y como de costumbre Facebook Sunnova

“Es importante destacar que continuamos monitoreando, administrando y brindando servicio activamente a los sistemas de almacenamiento de energía solar y de baterías de nuestros clientes, como de costumbre”, señaló la agencia en una sección de preguntas.

La compañía indicó que los clientes serán notificados directamente sobre cualquier cambio material que pueda afectar su servicio, soporte, facturación, tarifas o términos del contrato. Además, explicó que los usuarios deben continuar con los pagos del servicio a tiempo.

Proceso de reestructuración financiera de Sunnova

El 31 de julio de 2025, el Tribunal aprobó la venta de prácticamente todos los activos y operaciones comerciales al Grupo Ad Hoc formado por sus acreedores. Asimismo, dieron a conocer que SunStrong, un experimentado administrador de activos solares y proveedor de servicios, asumirá las obligaciones para garantizar la continuidad operativa.

Paul Mathews, director ejecutivo de la empresa, comentó: “Estas transacciones representan un avance crucial en la reestructuración constructiva de Sunnova y reflejan el apoyo comprometido de nuestros principales accionistas financieros”.

Sunnova Energy International Inc. otorga servicios en 51 estados y territorios de EE.UU. Facebook Sunnova

Al respecto de los servicios para los usuarios, dijo que con el capital adicional de US$90 millones estarían en condiciones de mantener un servicio ininterrumpido para los clientes, cumplir con obligaciones con los empleados mediante el pago de salarios y beneficios, y continuar en operaciones durante todo el proceso de venta.

Según las solicitudes de quiebra del capítulo 11, a las que hace referencia Utility Dive, las crecientes tasas de interés, la inflación, las tarifas y otros factores erosionaron los márgenes de ganancia de la empresa, lo que la dejó con una incapacidad de pagar sus deudas.

En los documentos judiciales, Mathews también atribuyó parcialmente el quiebre a la incertidumbre generada por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de congelar el gasto autorizado por la Ley de Reducción de la Inflación.