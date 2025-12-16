Deportaciones de inmigrantes: qué significa que la TSA comparta datos de los viajeros con el ICE en EE.UU.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa la colaboración entre agencias de las fuerzas del orden para acelerar expulsiones. Una de las medidas consiste en que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comparte información de los viajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar y detener a los migrantes sujetos a órdenes de deportación.

Cómo la TSA comparte datos de los viajeros con el ICE para acelerar deportaciones

Los viajeros que ingresan a Estados Unidos están sujetos a revisiones más estrictas de su información personal por parte de las autoridades.

El programa dado a conocer hace poco tiempo lleva a los funcionarios de la TSA a proporcionar una lista varias veces a la semana con datos personales de los pasajeros.

La TSA comparte información personal de los pasajeros con el ICE para identificar a inmigrantes sujetos a la deportación de EE.UU. Archivo

Según informó The New York Times, el ICE puede cotejar la lista con su propia base de datos de personas sujetas a deportación y enviar agentes al aeropuerto para arrestar a esos individuos.

Si bien no está claro cuántas detenciones se realizaron hasta el momento bajo esta modalidad, un antiguo funcionario de la agencia sostuvo que en el 75% de los casos en los que el programa señaló nombres se produjeron arrestos.

La asociación comenzó discretamente en marzo y no fue oficializada públicamente hasta ahora. “El mensaje para quienes están en EE.UU. de manera ilegal es claro: la única razón por la que deberías volar es para autodeportarte a casa”, manifestó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las posturas sobre el programa mediante el que la TSA comparte datos de los viajeros con el ICE

La estrecha colaboración entre ambas agencias podría conducir a un incremento de las deportaciones, pero también tiene resultados adversos para otros pasajeros. En concreto, expertos advirtieron que la aplicación de la política podría distraer la atención de la seguridad aeroportuaria y contribuir a alargar los tiempos de espera.

“Si hay más agentes realizando detenciones en los aeropuertos, se sobrecarga el sistema, los retrasos y las complicaciones pueden molestar y asustar a algunos viajeros, y quienes no estén seguros de su situación se alejarán del transporte aéreo”, dijo Claire Trickler-McNulty, alta funcionaria del ICE durante el gobierno de Joe Biden, en declaraciones citadas por The New York Times.

Exfuncionarios aseguraron que la colaboración entre la TSA y el ICE podría distraer la atención de la seguridad aeroportuaria y alargar los tiempos de espera Archivo

Por su parte, Scott Mechkowski, exjefe adjunto de la oficina del ICE en la ciudad de Nueva York, aseguró que la medida “se trata de restablecer el orden y garantizar que todos los estadounidenses sepan que su gobierno hace cumplir sus leyes sin disculparse”.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes también alzaron sus voces en contra de la política. Robyn Barnard, directora sénior de defensa de los refugiados en Human Rights First, cuestionó: “Este es otro intento de aterrorizar y castigar a las comunidades y hará que la gente se aterrorice ante la posibilidad de salir de sus casas por miedo a ser arrestados injustamente y desaparecidos de EE.UU. antes de que tengan la oportunidad de impugnar la detención”.

El gobierno de Trump asegura que deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos usicegov

Deportaciones de EE.UU.: las cifras de la administración Trump

En un comunicado de prensa publicado el 10 de diciembre, el DHS sostuvo que el gobierno de Trump deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

Desde el 20 de enero de 2025, las operaciones de control del DHS han resultado en más de 605 mil deportaciones. Además, según el comunicado, 1,9 millones de indocumentados se han autodeportado voluntariamente en ese período de tiempo.

“La administración Trump está rompiendo récords históricos con más de 2,5 millones de extranjeros indocumentados que abandonan Estados Unidos. El DHS ha deportado a más de 605 mil y otros 1,9 millones se han autodeportado. Desde el 20 de enero, el DHS ha arrestado a más de 595 mil inmigrantes indocumentados”, declaró McLaughlin al respecto.