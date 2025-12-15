Revés para otra funcionaria de EE.UU.: su hijo fue a un Target y lo abordaron agentes del ICE

Ilhan Omar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a su hijo en Minnesota. El hecho ocurrió cerca de una sucursal de Target, donde las autoridades le exigieron al joven mostrar una prueba de ciudadanía estadounidense.

La legisladora Ilhan Omar, de origen somalí, relató que las autoridades hicieron que su hijo se detuviera cuando iba a bordo de su auto, luego de hacer las compras en una tienda de Target en Minneapolis, Minnesota.

En una entrevista televisiva con WCCO, explicó que los agentes lo instaron a mostrar una prueba de ciudadanía de Estados Unidos.

“Luego de que mostró su pasaporte, lo dejaron ir”, comentó. Según señaló, su hijo siempre lleva ese documento consigo para evitar este tipo de problemas.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, la congresista indicó que los oficiales ya habían ingresado a una mezquita donde su hijo y otros jóvenes rezaban.

“Discriminan racialmente a los inmigrantes. Buscan a jóvenes con apariencia somalí que creen que son indocumentados”, reclamó.

Este caso se alinea con otra detención del ICE que tuvo como protagonista a una funcionaria estadounidense: el arresto de Burna Ferreira, excuñada de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Según NBC, Ferreira, una ciudadana brasileña que tuvo un hijo con el hermano de Leavitt, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos tras haber entrado con una visa de turista. La detención se produjo en Revere, Massachusetts.

Operativo del ICE contra somalíes en Minnesota

La detención momentánea del hijo de Ilhan Omar ocurre en un contexto en el que las autoridades de la administración Trump apuntan contra migrantes somalíes.

De acuerdo con AP, agentes federales se desplegaron en la zona de las “Ciudades Gemelas”, como se conoce al área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul.

El ICE lanzó un operativo contra migrantes en Minneapolis, Minnesota Jessie Wardarski - AP

La decisión surgió junto con una ofensiva de Trump contra los extranjeros oriundos de Somalia.

En específico, más de 100 agentes fueron asignados a la operación “Metro Surge”, que ya dejó más de 400 migrantes detenidos en Minnesota, según cifras que compartió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial.

El mensaje de Trump contra Ilhan Omar y los migrantes de Somalia

En una publicación de X donde anunció el fin de las solicitudes asilo y beneficios migratorios a personas de 19 países, Trump acusó a la congresista Ilhan Omar de entrar ilegalmente a EE.UU. y la cuestionó por sus opiniones.

Trump acusó a Ilhan Omar, legisladora de origen somalí, de haber ingresado ilegalmente a EE.UU. Imagen compuesta

“Ya que no se le permite casarse con su hermano, no hace más que quejarse con odio de nuestro país, la Constitución y lo ‘mal’ que es tratada”, escribió.

En esa misma línea, arremetió contra los extranjeros de Somalia: “Es una nación decadente, atrasada y plagada de crimen, que esencialmente ni siquiera es un país por falta de gobierno, ejército, policía y escuelas”.