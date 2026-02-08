¿Adiós definitivo? La histórica tienda de ropa con más de 100 años en EE.UU. se declara en quiebra por tercera vez

Una de las tiendas minoristas con más de 100 años de historia en Estados Unidos podría despedirse de Norteamérica. La marca Eddie Bauer se prepara para declararse en quiebra por tercera vez, al acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas (más conocido como Chapter 11), un proceso que derivaría en el cierre de cerca de 200 sucursales en Estados Unidos y Canadá.

Cuál es la histórica tienda que se declara en quiebra por tercera vez

El minorista Eddie Bauer se encamina a cerrar casi 200 tiendas físicas en Estados Unidos y Canadá, luego de que una entidad del holding minorista Catalyst Brands, que posee los derechos de licencia para operar la marca en Norteamérica, se prepare para presentar una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11, según informaron fuentes a Business Insider.

Eddie Bauer se fundó en 1920 (FB Eddie Bauer)

La marca de ropa especializada en actividades al aire libre cuenta con 106 años de historia. Fue fundada en 1920 en Seattle por el aventurero Eddie Bauer, quien se convirtió en el primer estadounidense en patentar una chaqueta acolchada de plumón de ganso, conocida como Skyliner.

De acuerdo con las fuentes, la posible declaración de quiebra no afectará las operaciones de fabricación, venta al por mayor ni comercio electrónico de Eddie Bauer, ni su negocio minorista fuera de Estados Unidos y Canadá, donde Japón es uno de sus principales mercados.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la presentación ante el Capítulo 11, ya existirían interesados en adquirir parte del negocio en América del Norte. En el proceso de reestructuración, los potenciales compradores podrían ofertar por la totalidad o solo por algunos activos de la firma.

Eddie Bauer ya se declaró en quiebra dos veces

De acuerdo con The Street, Eddie Bauer ya atravesó dos procesos de bancarrota, por lo que esta sería su tercera quiebra bajo el Capítulo 11.

Primera quiebra (2003)

En marzo de 2003, Spiegel Inc., entonces empresa matriz de Eddie Bauer, se declaró en quiebra al acogerse al Capítulo 11. Los problemas financieros provocaron el cierre de numerosas tiendas de la marca.

Tras un proceso de reestructuración de dos años, Eddie Bauer emergió como una empresa independiente bajo el nombre Eddie Bauer Holdings Inc.

Segunda quiebra (2009)

El 17 de junio de 2009, Eddie Bauer Holdings Inc. solicitó nuevamente protección por bancarrota debido a una elevada deuda, la caída en las ventas y el impacto de la recesión económica, informó The New York Times.

En ese momento, la empresa contaba con cientos de tiendas y logró obtener financiamiento temporal para continuar operando mientras buscaba un comprador. Un mes después, la firma fue adquirida por Golden Gate Capital en una subasta por quiebra, por un monto de US$286 millones, según un comunicado oficial.

Otras tiendas que están en riesgo y que ya cerraron

Durante los próximos meses podrían producirse nuevos cierres de grandes cadenas minoristas en Estados Unidos. Entre ellas figuran Sears y K-Mart, que atraviesan una prolongada crisis. Según The Street, Sears llegó a superar en su mejor momento a marcas como Walmart, pero hoy cuenta con menos de 10 tiendas operativas.

Eddie Bauer entró al Capítulo 11 de la ley de bancarrota (FB Eddie Bauer)

Además de Eddie Bauer, varias cadenas históricas cerraron definitivamente desde 2020:

Lord & Taylor : fundada en 1826 , se declaró en quiebra en 2020 y cerró todas sus tiendas físicas en 2021 , según Modern Retail.

: fundada en , se declaró en quiebra en y cerró todas sus tiendas físicas en , según Modern Retail. Stein Mart : fundada en 1908 , se declaró en quiebra en 2020 y cerró 279 tiendas ese mismo año. La marca solo opera en línea , informó CNBC.

: fundada en , se declaró en quiebra en y cerró ese mismo año. La marca solo opera , informó CNBC. Modell’s Sporting Goods: fundada en 1889, se declaró en quiebra y liquidó todas sus tiendas en 2020, tras 131 años de operación, según Modern Retail.