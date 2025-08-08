Adiós Gavin Newsom: la sorpresiva decisión de una firme candidata deja abierto el mapa electoral en California

La carrera por suceder a Gavin Newsom en California dio un giro inesperado. La vicegobernadora Eleni Kounalakis, una de las principales figuras demócratas con intención de competir por la gobernación en 2026, decidió abandonar su candidatura. En lugar de eso, se postulará para ocupar el cargo de tesorera estatal.

Kounalakis cambia de rumbo político y no será candidata a gobernadora

El anuncio llegó después de semanas de especulación sobre su futuro político. Kounalakis confirmó que, tras una etapa de “cuidadosa consideración y reflexión”, resolvió enfocar su energía en el área financiera del estado. “Esta decisión no se tomó a la ligera”, aseguró, según publicó Politico. “Creo que puedo tener el mayor impacto centrándome en el futuro financiero de California”, agregó.

Kounalakis explicó las razones de su decisión https://eleniforca.com/

Durante la campaña para gobernadora, Kounalakis recorrió el estado y dialogó con ciudadanos sobre sus inquietudes. Según expresó, estas interacciones reforzaron su convicción de que puede hacer una mayor contribución como administradora de las finanzas públicas. “He tenido la oportunidad de interactuar con californianos de todo el estado, escuchando sus preocupaciones, esperanzas e ideas para un futuro más sólido y equitativo”, sostuvo.

Elecciones en California: una contienda sin un claro favorito

Con la salida de Kounalakis, la competencia por la sucesión de Newsom en el Estado Dorado queda aún más abierta. El gobernador, quien asumió en 2019, no podrá buscar la reelección en 2026 debido a los límites constitucionales de la jurisdicción.

El gobernador de California no podrá presentarse a la reelección por límites constitucionales Facebook Governor Newsom

Semanas atrás, la exvicepresidenta Kamala Harris también descartó su participación en la carrera, a pesar de haber “pensado seriamente” en la posibilidad. Kounalakis había anticipado que no se presentaría si Harris lo hacía y, aunque la excandidata presidencial finalmente se bajó de la contienda, la actual vicegobernadora también lo hizo.

Una salida con repercusiones entre donantes y aliados

Kounalakis había recaudado cerca de 9 millones de dólares para su campaña, fondos que ahora podrían destinarse a su nueva carrera por la tesorería. Su retiro libera una porción clave del electorado demócrata y del círculo de donantes del Área de la Bahía de San Francisco, donde tiene una fuerte base de apoyo.

Su cercanía con figuras como Kamala Harris y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la posicionaba como una contendiente con respaldo político de peso. Incluso, la titular de la Cámara baja expresó su apoyo poco después de que la exvicepresidenta se bajara. “Tenemos muchos candidatos excelentes, uno en particular, Eleni Tsakopoulos (su apellido de soltera), a quien apoyo”, dijo Pelosi en aquel entonces.

Un nuevo mapa para las elecciones de 2026: los precandidatos en carrera

Según San Francisco Chronicle, entre quienes continúan en la carrera para la gobernación figuran la exrepresentante Katie Porter, el exsecretario de Salud Xavier Becerra, la expresidenta del Senado Toni Atkins, el superintendente de escuelas Tony Thurmond, la excontroladora Betty Yee, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el empresario Stephen Cloobeck.

Quiénes quedan como precandidatos con la salida de Kounalakis de la carrera USC Center on Public Diplomacy

Por el lado republicano, los postulantes incluyen al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y al exconductor de Fox News, Steve Hilton. Sin embargo, ningún republicano ha ganado un cargo estatal en California desde 2006.

La retirada de Kounalakis y Harris también podría atraer a figuras con capacidad económica propia, como Rick Caruso, empresario de Los Ángeles, quien destinó más de US$100 millones a su intento fallido por convertirse en alcalde en 2022.

Contra quiénes competirá Kounalakis por la tesorería estatal

Ahora, la vicegobernadora se suma a la lista de aspirantes al cargo de tesorero. Entre los candidatos ya declarados se encuentran la senadora Anna Caballero, la exalcaldesa de Oakland Libby Schaaf y el actual miembro de la Junta de Ecualización Antonio Vázquez. Kounalakis afirmó que quiere asegurarse de que California use “cada dólar a nuestra disposición” para impulsar proyectos de vivienda accesible, energía limpia e infraestructura.