Alerta del IRS para quienes usan PayPal o Venmo: es obligatorio presentar el formulario 1099-K

Quienes utilicen PayPal, Venmo o cualquier otra aplicación que funcione como billetera virtual para obtener ingresos comerciales o por la venta de algún bien deben tener en cuenta la obligación de declararlos. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) establece que este tipo de movimientos tienen que incluirse en la presentación anual.

El IRS obliga a declarar los ingresos comerciales a través de aplicaciones de pago

Al igual que los ingresos por actividad laboral o comercial a través de cualquier otra vía, quienes reciban dinero por estos motivos en aplicaciones o billeteras virtuales como Paypal o Venmo no deben olvidar declararlo en sus impuestos.

El IRS obliga a declarar todos los ingresos comerciales

Según establece el apartado del sitio web oficial del IRS, la entidad aclara que cualquier contribuyente debe incluir todos sus ingresos alcanzables en su declaración de impuestos sin importar el medio de pago.

Para tener control sobre estos pagos, existe un formulario que el IRS envía y que puede ser usado por los contribuyentes como una forma de registrar las transacciones por fuera de la aplicación.

Las plataformas deben emitir un formulario 1099-K del IRS en ciertas transferencias

Los usuarios de las billeteras virtuales recibirán obligatoriamente un formulario 1099-K en los casos en los que las transacciones por pago de bienes o servicios superen los 20.000 dólares o sean más de 200 operaciones en total.

Estos montos y cantidad de transferencias son los pisos a partir de los cuales las apps como PayPal están obligadas a informar y enviar la documentación al usuario. Sin embargo, en ocasiones, también puede ocurrir que se envíe un 1099-K con cifras inferiores.

La contribuyentes deben declarar en sus impuestos ante el IRS todos los ingresos comerciales a través de aplicaciones

Aunque las normativas aplican a cualquier actividad laboral, comercial o de transferencia de bienes, el IRS menciona algunos ejemplos comunes como los ingresos por servicios de transporte compartido, sitios de subastas, mercados de artesanías, reventa de boletos, plataformas de financiamiento colectivo y trabajadores independientes.

Por otro lado, el formulario también se emite en cada ocasión que se efectúe un pago directo de un cliente con tarjeta de crédito o débito, sin importar el monto. Además, si el contribuyente usa múltiples medios de pago, podría recibir varios documentos 1099-K.

Más allá de lo que corresponde a la documentación, la obligación de declarar estos ingresos en la presentación de impuestos ante el IRS se mantiene. No importa si el contribuyente no recibió ningún formulario 1099-K: igual debe incluir estos montos.

El IRS obliga a declarar los ingresos por esta vía sin importar si el contribuyente recibió o no el formulario

En caso de no hacerlo, tendrá una deuda con la entidad impositiva estadounidense y se expone a las sanciones que aplican para quienes no regularizan su situación con el IRS.

No todos los pagos en plataformas digitales deben incluirse en la declaración de impuestos ante el IRS

La mencionada obligación y el formulario 1099-K aplican solamente a pagos comerciales por venta de bienes. Por eso, las transacciones dentro de billeteras virtuales entre familiares y amigos que no tengan otro vínculo detrás no están sujetas a impuestos.

El IRS cita los siguientes ejemplos entre los ingresos que no deben ser declarados: