El error con tu cuenta bancaria en EE.UU. que puede costarte una multa del IRS y que muchos contribuyentes ignoran

Al momento de pagar sus impuestos, miles de contribuyentes en Estados Unidos utilizan cheques o transferencias electrónicas sin saber que un error mínimo en la cuenta bancaria —como no contar con fondos suficientes— puede derivar en una penalización automática del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que se suma a la deuda original y genera intereses.

Qué multa aplica el IRS por un cheque sin fondos o pago rechazado

Se trata de la multa por cheque sin fondos u otra forma de pago. La misma, destaca el IRS en su sitio web, se aplica si no se cuenta con los fondos suficientes en la cuenta bancaria para cubrir el importe de los impuestos adeudados.

El IRS puede multar a los contribuyentes cuando un cheque es rechazado o no cuenta con el dinero suficiente en su cuenta bancaria para pagar los impuestos Freepick

En esos casos, el banco devuelve su cheque sin fondos o pago electrónico y declara el monto impago.

Para saber si se es objeto de esta penalización, hay que revisar los avisos del IRS. La entidad destaca que envía un mensaje a los contribuyentes que adeuden la multa por cheque rechazado u otra forma de cancelación.

Cómo calcula el IRS la multa por pagos rechazados

Para estimar la deuda de un contribuyente que incurra en esta multa, el IRS toma el monto del cheque sin fondos o el pago electrónico adeudado que corresponda. De acuerdo a la entidad:

Deudas de menos de US$1250: el monto del pago o US$25, lo que sea menor.

el monto del pago o US$25, lo que sea menor. Deudas de US$1250 o más: 2% del importe.

Para abonar la multa, el declarante deberá enviarle al IRS el dinero. Así evitará que se acumulen nuevas deudas e intereses.

La fecha de aplicación de intereses varía de acuerdo al tipo de penalización. Estos aumentan el monto adeudado hasta que se pague el saldo total.

Cómo pedir la reducción o eliminación de una multa del IRS

De todas formas, el IRS detalla que los contribuyentes pueden eliminar o reducir una sanción económica en su contra.

La multa dependerá del monto del pago adeudado Freepik

Esto se contempla en los casos en que los contribuyentes hayan efectuado un pago de buena fe y con motivos razonables para creer que había suficiente dinero en la cuenta bancaria para cubrir el importe. En esos casos, se deberán seguir los siguientes pasos:

Presentar una declaración escrita en la que se expliquen los motivos por los cuales se solicita la reconsideración de la sanción.

Adjuntar documentación que acredite que la cuenta bancaria contaba con fondos suficientes para cubrir el pago, como extractos bancarios o una carta del banco o de la entidad que procesó la transacción.

Firmar y fechar la declaración escrita y enviarla por correo a la dirección indicada en la notificación.

Cómo disputar una multa del IRS paso a paso

En caso de no estar de acuerdo con el monto adeudado por tratarse de un error, existe la posibilidad de disputar la multa.

Para solicitar la revisión de una penalización cuando el pago haya sido rechazado por el banco de manera errónea, deberá enviarse una carta en la que se expliquen los motivos por los cuales no correspondería su cobro. En dicha comunicación deberá incluirse el pago correspondiente únicamente al monto adeudado.

Es posible solicitar un plan de pago al IRS para pagar las multas Freepik

Al comunicarse telefónicamente o al enviar la carta, se deberá contar con la siguiente información:

El aviso o la notificación enviada por la entidad.

La multa cuya reconsideración se solicita (por ejemplo, una penalización por cheque rechazado de 2020 u otra forma de pago).

Para cada sanción, una explicación de los motivos por los cuales se solicita su eliminación.

Los contribuyentes deben saber que, una vez aplicada la multa, pueden evitar los recargos adicionales si cuentan con los fondos suficientes en su cuenta bancaria para cubrir su pago.

En los casos opuestos, el IRS destaca que, a quienes no puedan abonar la totalidad de los impuestos o penalización dentro del plazo establecido, se les recomienda efectuar una cancelación parcial y solicitar un plan de pagos.

La formalización de estos planes, asegura la entidad tributaria, puede contribuir a reducir la aplicación de multas futuras.