Alerta migratoria: la CBP detuvo un Toyota RAV4 y halló inmigrantes con orden de deportación

El 24 de enero de 2026, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) intervinieron en el estado de Maine tras recibir un aviso por actividad sospechosa en un cajero automático de Machias Savings Bank, en la ciudad de Calais. Tras las verificaciones iniciales, las autoridades determinaron que tres de los involucrados tenían órdenes finales de deportación, mientras que el cuarto se encontraba en libertad bajo fianza.

La intervención de la CBP que descubrió a los migrantes con orden de deportación

Los agentes de la CBP asignados a la estación de Calais acudieron al llamado. Sin embargo, al llegar al lugar, las personas involucradas abandonaron la zona a bordo de un Toyota RAV4 negro.

Inmediatamente, los oficiales iniciaron un patrullaje en el área hasta localizar el vehículo sobre la Ruta 9, en la localidad de Crawford, donde concretaron la detención.

La CBP realizó un procedimiento en Calais tras una alerta por actividad sospechosa en un cajero automático CBP

Durante el control, las autoridades verificaron los registros del auto y constataron que el propietario tenía una orden final de deportación vigente.

Luego, la investigación determinó que los cuatro ocupantes se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Todos admitieron su estatus migratorio irregular.

Por un lado, tres personas tenían órdenes de expulsión y no habían cumplido con la obligación de abandonar el país. El cuarto individuo se encontraba en libertad condicional tras un arresto migratorio previo y en ese momento incumplía las condiciones impuestas.

Ante las autoridades, los cuatro ocupantes reconocieron encontrarse ilegalmente en Estados Unidos CBP

Todos los involucrados fueron procesados por violaciones migratorias y serán transferidos a la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Allí permanecerán bajo custodia a la espera de su deportación.

El jefe del Sector Houlton, Derrick Stamper, señaló que las "relaciones construidas con las fuerzas del orden locales y los residentes" hacen posibles este tipo de detenciones. A su vez, agregó que los agentes de la CBP forman parte de esas comunidades y tienen un interés directo en “mantenerlas lo más seguras posible”.

Autodeportación voluntaria: cómo funciona la opción CBP Home

En el mismo comunicado, la agencia recordó que las personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus migratorio regular tienen disponible la posibilidad de autodeportarse de manera voluntaria a través de la aplicación CBP Home.

El jefe del Sector Houlton destacó la importancia del trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y residentes CBP

Esta alternativa, de acuerdo con la propia agencia, permite a los migrantes salir del país sin afectar ni cerrar eventuales y futuras opciones migratorias legales en Estados Unidos.

Para iniciar el proceso, es necesario descargar la aplicación y seleccionar la opción “Estoy listo para salir de EE. UU.”. A partir de allí, la plataforma guía a los usuarios paso a paso:

Primero se debe completar la información personal y los datos de contacto.

Luego, tomar una fotografía para la verificación de identidad.

Finalmente, se debe revisar y enviar el formulario.

Una vez finalizado el registro, personal de la CBP se comunicará con la persona para continuar con el trámite. El programa también contempla asistencia para el regreso al país de origen y ofrece un bono de salida.