Alerta por caída de hielo en Nueva York y una nueva tormenta se dirige al sur de Estados Unidos

Un nuevo sistema proveniente del Pacífico impactará este miércoles 11 de febrero a amplias regiones del oeste de Estados Unidos, mientras que el este enfrentará nevadas residuales y un marcado contraste térmico se afianzará en el centro y sur.

Nueva York: alerta por caída de hielo y riesgos tras el deshielo

En medio del progresivo ascenso térmico en el noreste, las autoridades de Nueva York emitieron advertencias específicas por los peligros asociados al deshielo.

Suben las temperaturas mínimas en Nueva York y hay alertas por deshielo NWS

De acuerdo con información de Fox Weather, la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad alertó sobre el riesgo de caída de nieve y hielo desde edificios y estructuras, en momentos en que las temperaturas máximas volverán a ubicarse en los 30°F (-1°C) por primera vez en varias semanas.

Aunque los valores diurnos comenzarán a superar el punto de congelación, la presencia de hielo será notoria tanto en superficies urbanas como en cursos de agua.

El Hudson y el East River permanecen parcialmente cubiertos por placas, lo que incluso obligó a suspender servicios de ferry.

Las autoridades recordaron que el hielo, especialmente en áreas de agua salada, puede ser más delgado y frágil que en lagos o estanques de agua dulce, y subrayaron que no debe asumirse que es seguro caminar sobre él.

También advirtieron que las veredas y calles mojadas podrían volver a congelarse durante la noche, cuando las mínimas desciendan a valores entre 10°F y 20°F (-12°C y -6°C), en especial en puentes y zonas con sombra.

Tormenta del Pacífico: lluvias en California y nieve intensa en las montañas

El sistema que ingresó durante la madrugada por la costa californiana generará precipitaciones de variada intensidad a lo largo del día. Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las lluvias serán moderadas en sectores costeros y en los valles centrales, mientras que en zonas elevadas la situación será más severa.

En particular, la Sierra Nevada recibirá nevadas significativas en cotas altas, con acumulaciones importantes en áreas montañosas. En niveles bajos predominarán lluvias, pero a medida que el frente avance y el aire frío comience a filtrarse, podrían registrarse mezclas invernales en algunos puntos hacia el final del miércoles.

La humedad asociada al frente no se limitará a California. El sistema extenderá su influencia hacia el interior del oeste, lo que afectará desde el Gran Cuenco central hasta las Montañas Rocosas centrales. Allí, el patrón será similar:

Lluvias ligeras en elevaciones bajas.

Mezcla de lluvia y nieve a medida que desciendan las temperaturas.

Nevadas intensas en cordilleras como la Wasatch y sectores de las Rocosas centrales.

En California se espera el impacto de una tormenta del Pacífico NWS

Con el correr del jueves, la actividad tenderá a disminuir progresivamente, aunque las áreas montañosas podrían mantener precipitaciones durante más tiempo.

Además, una nueva inyección de energía en niveles altos favorecerá otro episodio de lluvias y nevadas hacia el viernes, especialmente en el suroeste y las Rocosas del sur.

Nevadas persistentes en el noreste y efecto lago en los Grandes Lagos

Mientras el oeste enfrenta la embestida del Pacífico, el noreste aún sentirá las consecuencias de un sistema tipo clipper que dejará nieve a su paso.

En Maine, las nevadas continuarán durante parte de la jornada, con acumulaciones adicionales de carácter ligero a moderado.

El aire frío que se instala detrás del frente también provocará nevadas por efecto lago al este y sureste de los lagos Erie y Ontario. Este fenómeno, impulsado por el flujo frío sobre las aguas relativamente más templadas, puede generar acumulaciones localmente moderadas e incluso intensas en franjas específicas.

Las zonas con mayor probabilidad de recibir nieve incluyen:

Áreas a sotavento de los lagos Erie y Ontario.

Sectores elevados de los Apalaches centrales.

Regiones montañosas de Nueva Inglaterra central.

Maine será el estado con mayor probabilidad de nevadas durante este miércoles NWS

En contraste, otras partes del este experimentarán precipitaciones más dispersas. Un frente frío avanzará desde las Carolinas hacia el suroeste, hasta alcanzar la costa del golfo. Por delante de este límite, se prevén lluvias aisladas, con mayor probabilidad de registros moderados a lo largo de la franja atlántica.

Temperaturas: calor inusual en el centro y sur de Estados Unidos

Uno de los rasgos más destacados del día es el marcado desvío térmico positivo en amplias zonas. De acuerdo con el NWS, varias regiones registrarán valores entre 15 y 20°F por encima del promedio típico de mediados de febrero.

Las máximas previstas para este miércoles y los próximos días se distribuyen de la siguiente manera: