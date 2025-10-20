Alerta por retiro de burritos de desayuno enviados a escuelas de EE.UU. que podrían estar contaminados

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta tras el retiro de burritos de desayuno que podrían contener la bacteria conocida como Listeria. Los productos habían sido enviados a escuelas y otras instituciones de servicios alimentarios de todo el país.

El retiro masivo de burritos de desayuno en EE.UU.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó sobre la contaminación de estos alimentos con Listeria en un comunicado de prensa. En específico, el establecimiento de Santa Fe Springs, California, denominado MCI Foods Inc., fue el encargado de quitar del mercado aproximadamente 91.585 libras (unos 41.542 kilos) de lotes específicos de burritos y wraps de desayuno listos para comer.

Los alimentos contaminados pueden causar una enfermedad especialmente peligrosa para embarazadas Unsplash

Tras un exhaustivo análisis de los productos, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) determinó que muchos de ellos contenían Listeria. La bacteria es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.

Hasta el momento, no se han reportado casos confirmados de enfermedad por el consumo de estos platos. En el informe, el FSIS advirtió que cualquier persona preocupada por esta enfermedad debe contactar a un profesional de la salud.

Los detalles de los alimentos que podrían estar contaminados en Estados Unidos

De acuerdo con la agencia gubernamental, los burritos y wraps de desayuno congelados, envasados individualmente y a granel, se produjeron entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre de 2025.

Los burritos afectados fueron producidos entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre de 2025 USDA - USDA

Para que los consumidores estén prevenidos, los investigadores detallaron que los productos afectados por la contaminación llevan el número de establecimiento “EST. 1162A” o “P-5890A” dentro del sello de inspección del USDA. En concreto, los alimentos fueron comercializados bajo los siguientes nombres:

Burrito de Desayuno con Huevo, Jamón y Queso de El Mas Fino (Código de Lote: 80903).

Burrito de Desayuno con Huevo, Salchicha y Queso de El Mas Fino (Código de Lote: 80897).

Wrap de Desayuno con Huevo, Queso, Papa y Migajas de Salchicha Cocida (Hecho con Pavo) de Los Cabos (Código de Lote: 80900).

Wrap de Desayuno con Huevo, Queso y Migajas de Salchicha Cocida (Hecho con Pavo) de Los Cabos (Código de Lote: 80872; 80876; 80881).

Wrap de Desayuno con Queso, Migajas de Salchicha Cocida (Hecho con Pavo) y Huevo de Los Cabos (Código de Lote: 80892; 80898; 80931).

Wrap de Desayuno con Huevo, Queso y Carne de Res con Condimento de Salchicha de Midamar (Código de Lote: 80972; 80977).

Sobre el destino de estas comidas, indicaron que habían sido enviados a establecimientos de servicios de alimentos de todo el país debido a que los productos de las marcas Los Cabos, El Más Fino y Midamar están incluidos en los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares.

La listeriosis puede causar diarrea u otros síntomas gastrointestinales Freepik

Síntomas de la enfermedad causada por los burritos contaminados

A continuación, el USDA especifica que la enfermedad llamada listeriosis, provocada por la bacteria Listeria presente en los alimentos, puede causar los siguientes síntomas en los pacientes:

Fiebre

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Rigidez de nuca

Confusión

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

Diarrea u otros síntomas gastrointestinales

Además, en mujeres embarazadas, la infección puede generar abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina, parto prematuro o una infección potencialmente mortal en el recién nacido. En adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, la enfermedad puede provocar infecciones graves y en ocasiones mortales.

Qué deben hacer las personas con burritos contaminados en su casa

La agencia insta a las personas e instituciones que hayan adquirido los productos y los conserven a que los desechen inmediatamente. En esa línea, los pacientes de alto riesgo que presenten síntomas similares a los de la gripe dentro de los dos meses posteriores a la ingesta de alimentos contaminados deben buscar atención médica e informar al profesional de la salud sobre su ingesta.