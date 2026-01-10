Araña pescadora: cómo es la especia venenosa que se mantiene activa en invierno en EE.UU.

Aunque el invierno es una de las estaciones favoritas en Estados Unidos por la nieve y las bajas temperaturas —que suelen alejar a insectos y arañas de los hogares—, existe una especie de araña venenosa, la araña pescadora, que logra sobrevivir en estas condiciones extremas y que incluso puede encontrarse en lagos congelados.

La araña pescadora venenosa de Maine

En el estado de Maine habita una araña venenosa de gran tamaño que no solo permanece activa durante el invierno, sino que también camina sobre la nieve y el hielo, e incluso puede verse en estanques y lagos congelados, de acuerdo con Bangor Daily News.

La araña venenosa pescadora mide hasta 15 cm (Pexels)

Esta especie suele aparecer cuando las temperaturas invernales comienzan a superar los cero grados centígrados, momento en el que reanuda su actividad. Jim Dill, experto en control de plagas de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Maine, explicó que este comportamiento es normal entre insectos y arácnidos cuando se registra un ligero aumento de temperatura.

Al igual que otras arañas, la araña pescadora entra durante el invierno en un estado conocido como diapausa, una especie de hibernación que le permite permanecer en latencia y resistir el frío extremo.

Cuando detecta un ascenso en la temperatura, sale de sus refugios naturales —principalmente en zonas costeras—, generalmente con el objetivo de buscar alimento. Sin embargo, durante el invierno sus opciones son limitadas, ya que muchas de sus presas habituales permanecen congeladas.

¿Qué tan peligroso es su veneno?

A diferencia de otras especies, la araña pescadora no teje telarañas para cazar. En su lugar, utiliza su veneno para paralizar y matar a sus presas. Recibe su nombre porque es capaz de atrapar pequeños peces, renacuajos, insectos e incluso crías de ratones, aunque no puede hacerlo cuando el agua está congelada.

Araña pescadora no caza con telaraña sino con veneno (FB @macro.kasherp)

Por su comportamiento errante, estas arañas suelen desplazarse constantemente y atacar a casi cualquier presa que encuentran, lo que las hace particularmente intimidantes. Pueden alcanzar el tamaño de una moneda de plata, y con las patas extendidas llegan hasta los 15 centímetros de circunferencia.

Aunque su veneno no es mortal para los humanos, puede provocar reacciones alérgicas leves. El mayor riesgo, según el experto, es que se alimenta de carne en descomposición, por lo que sus colmillos pueden contener bacterias capaces de provocar infecciones que requieren atención médica.

Los lugares de Maine que inspiraron a Stephen King

Los pueblos antiguos, las casas viejas, la niebla constante y los inviernos interminables de Maine fueron una gran fuente de inspiración para Stephen King, uno de los escritores de terror más reconocidos del mundo.

La araña pescadora caza a orillas de lagos (Dan LaVorgna)

Aunque nació en Portland, fue la ciudad de Bangor la que influyó de manera decisiva en su obra y sirvió como base para la ciudad ficticia de Derry, escenario de muchas de sus historias. Ahí habitan criaturas como “It”, el terrorífico ente con forma de araña que adopta la apariencia de un payaso.

Muchos de los escenarios descritos en sus novelas están basados en lugares reales de Maine, como lagos, graneros abandonados y estructuras antiguas, que refuerzan el ambiente inquietante característico de sus relatos, según El País.