La ciudad en la que vivió y creció Stephen King y que hoy atrae turistas por sus inviernos interminables

Stephen King es uno de los autores de terror más influyentes del mundo, pero pocos conocen la ciudad de Estados Unidos donde nació y pasó gran parte de su vida antes de alcanzar la fama. Portland es un lugar que hoy atrae a turistas por sus inviernos crudos, paisajes sombríos y escenarios que parecen sacados de sus novelas más inquietantes.

Así es Portland, el lugar donde creció Stephen King

Portland, en el estado de Maine, es la ciudad donde nació Stephen King y donde vivió durante buena parte de su juventud, antes de convertirse en una figura central de la literatura contemporánea.

Stephen King nació en Portland, pero pasa más tiempo en Bangor (Visit the USA)

Ubicada en el extremo noreste de Estados Unidos, la región es conocida por sus inviernos largos, su clima frío y una atmósfera que recuerda a muchos de los entornos descritos en sus libros.

Maine es famoso por sus pueblos antiguos, casas de madera, calles cubiertas de niebla y paisajes invernales que refuerzan una estética lúgubre. Portland, situada al sureste del estado, es la ciudad más grande de la entidad y uno de sus principales centros turísticos, de acuerdo con Visit the USA.

En el corazón de la ciudad se encuentra el histórico Puerto Viejo, una zona con tiendas de arte, galerías y restaurantes que ofrecen gastronomía local, donde la langosta es el platillo insignia.

Desde su costa se pueden apreciar vistas a la Bahía de Casco y la llegada de embarcaciones pesqueras, una escena cotidiana que forma parte de la identidad del lugar.

Aunque Maine es conocido por su litoral, gran parte de su territorio está cubierto por bosques y zonas rocosas. Durante el invierno, la nieve transforma estos paisajes en escenarios que evocan el suspenso y la tensión característicos de las historias de Stephen King.

La ciudad de Maine que inspiró los libros de Stephen King

Más allá de Portland, Bangor es otra ciudad clave en la vida del escritor. Allí, King posee una mansión del siglo XIX y pasa parte del año.

Bangor sirvió como principal inspiración para “Derry”, la ciudad ficticia donde se desarrollan algunas de sus novelas más emblemáticas, como It, Insomnia, Dreamcatcher y Bag of Bones, según El País.

Portland, donde nació Stephen King es famosa por sus langostas (Visit the USA)

Derry forma parte del universo creado por King junto con otros pueblos ficticios como Castle Rock y Salem’s Lot.

Muchos de los escenarios descritos en sus libros están basados en lugares reales de Maine, como lagos, graneros abandonados y estatuas locales, que contribuyen al tono inquietante de sus relatos.

La langosta, un platillo que caracteriza a Maine

La langosta es uno de los principales emblemas del estado y una pieza clave de su identidad cultural. Maine es uno de los pocos lugares donde este crustáceo aún se pesca de forma tradicional, una práctica que busca preservar la calidad del producto y proteger su ecosistema.

El rollo de langosta es el platillo más popular de Maine (Visit the USA)

Esta industria se remonta al siglo XVII y abastece gran parte del consumo de langosta en Estados Unidos, gracias a las frías aguas del Atlántico.

Entre las variedades más comunes de langosta se encuentran la Hard Shell, disponible todo el año, y la New Shell, una versión más suave que se consume principalmente entre junio y noviembre.

El platillo más representativo es el lobster roll, preparado con pan caliente y mantequilla, relleno con trozos de langosta fresca o ensalada de langosta, una experiencia gastronómica que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan Maine.