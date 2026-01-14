Arde el chat entre Trump y Mamdani: las extensas conversaciones que tuvieron y qué se dijeron

Desde su primera reunión en noviembre tras las elecciones en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron intercambios frecuentes. Según reveló un informe reciente, el chat entre los dos funcionarios contó con extensas conversaciones hasta el inicio de 2026, cuando la relación se enfrió tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

Trump y Mamdani: cómo fueron sus conversaciones tras las elecciones

Durante los meses previos a las elecciones de 2025, Trump advirtió a los votantes de Nueva York que elegir a Mamdani arruinaría la ciudad. Con la victoria del progresista, mantuvieron una reunión en noviembre en la que la relación parecía atravesar un buen momento. En aquel encuentro, intercambiaron sus números de teléfono personales y, desde entonces, el diálogo se volvió frecuente, según revelaron dos fuentes familiarizadas con sus conversaciones a Axios.

Donald Trump advirtió a Nueva York que recortaría fondos federales si Zohran Mamdani ganaba las elecciones Archivo

Si bien el informe no dejó claro sobre qué temas Trump y Mamdani se enviaron mensajes de texto, ambos tienen intereses cruzados en la relación entre la ciudad y el gobierno federal. En diciembre, el alcalde electo expresó en diálogo con Spectrum News que tras su primer encuentro tuvo una conversación separada con el mandatario en la que discutieron sobre la construcción de viviendas asequibles en Nueva York.

A su vez, los chats se centraron en diversos temas, desde la captura del líder venezolano Nicolás Maduro hasta los problemas de zonificación en la Gran Manzana.

El jueves por la noche, en una conferencia de prensa, Mamdani admitió el intercambio de mensajes. Asimismo, sostuvo que las conversaciones “siempre vuelven a la ciudad de Nueva York y a la importancia de cumplir con las personas que llaman a esta ciudad su hogar”.

El encuentro entre Trump y Mamdani en noviembre tras las elecciones en Nueva York

El viernes 21 de noviembre de 2025, poco más de dos semanas después de las elecciones en Nueva York, los líderes políticos se encontraron en la Oficina Oval. El alcalde solicitó la reunión para discutir dos ejes que considera centrales para su futura gestión: el costo de vida y la seguridad pública.

Pese al intercambio previo de insultos y adjetivos peyorativos, frente a las cámaras mostraron una simpatía inusual. “Vaya, eres aún más guapo en persona que en la televisión”, expresó Trump a Mamdani, según consignó la revista New York.

Por su parte, el alcalde socialista centró la conversación en Nueva York y mencionó una farmacia que el padre del presidente había patrocinado.

Tras meses de tensión y agravios cruzados, Trump y Mamdani mantuvieron una reunión amistosa en la Oficina Oval en noviembre de 2025 Evan Vucci� - AP�

El encuentro le siguió a meses de insultos cruzados. Trump había calificado a Mamdani, de 34 años, como un “lunático de la izquierda radical” y comunista. Además, había amenazado con retener fondos federales a Nueva York si el candidato socialista se imponía en las urnas.

El alcalde neoyorquino, antes de ser elegido, criticó de manera feroz y con frecuencia los planes migratorios del presidente. Tras la reunión, Trump remarcó que ahora estaba dispuesto a dejar las tensiones atrás y dar marcha atrás con su amenaza sobre los recortes de financiación.

La relación entre Trump y Mamdani: tensión después de una reunión amistosa

Aunque parecía que comenzaban a llevarse bien en pos de trabajar por un mejor futuro para Nueva York, la captura de Maduro volvió a colocar la polémica sobre la mesa. En una conferencia de prensa, Mamdani reveló que llamó a Trump para expresarle su disgusto por los ataques estadounidenses contra Venezuela.

Zohran Mamdani cuestionó la decisión de Donald Trump de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro Instagram Mandami

En diálogo con New York Times, el mandatario republicano indicó que estaba “sorprendido” por esta reacción del alcalde y que consideraba que “era terriblemente rápido para él criticar”, ya que los cuestionamientos llegaron durante la misma semana. “Nos llevamos bien. Pensé que iba a esperar al menos un mes”, señaló entonces.

De acuerdo con Axios, Mamdani luego minimizó la llamada y aseguró: “El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos el uno con el otro sobre los lugares de desacuerdo”.