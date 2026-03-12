Buenas noticias en Arizona: el consulado de México en Phoenix ofrece ayuda a mujeres y estudiantes

El consulado de México en Phoenix organiza la quinta edición del torneo de golf “Swing for México 2026″, que se realizará el próximo 1° de mayo en el Dobson Ranch Golf Course. Este evento prevé recaudar fondos para dos programas destinados a estudiantes universitarios y mujeres emprendedoras.

Qué se sabe del evento coordinado por el consulado de México en Phoenix

“Swing for México 2026″ busca fomentar la independencia económica de las familias mexicanas a través de dos pilares fundamentales: la educación superior y el emprendimiento femenino.

El cónsul general Jorge Mendoza Yescas invita a la comunidad a participar en el evento, ya sea como jugadores, patrocinadores o asistentes X/@CónsulMexPho

Para lograr este objetivo, el consulado organizó la nueva edición con la categoría de una “Fiesta Mexicana” para ampliar la participación del evento en tres grupos claves:

Golfistas : participar en el torneo principal o mediante patrocinios de equipos que oscilan entre los US$1000 y US$8000 .

: participar en el torneo principal o mediante patrocinios de equipos que oscilan . No jugadores: existe la opción de experimentar el “tiro al golf” en un campo de tiro sin tener que jugar el torneo completo.

existe la opción de experimentar el en un campo de tiro Familias: el evento va a tener un campo de golf pequeño para niños, música en vivo, rifas y una muestra gastronómica con comida y bebidas típicas.

Buenas noticias: el Consulado de México en Phoenix lanza una ayuda para mujeres y estudiantes

“Es el quinto torneo que efectuamos de manera consecutiva y es la primera vez que cae un viernes. Este torneo busca recaudar fondos para dos causas importantes, así que los esperamos”, dijo el cónsul general de México, Jorge Mendoza Yescas.

Quiénes son las organizaciones beneficiadas por el evento

El proyecto va a destinar los fondos recaudados a dos organizaciones sin fines de lucro que funcionan de acuerdo a las dos premisas principales del evento.

En primer lugar se encuentran las Becas IME (Instituto de los Mexicanos en el Exterior).

La iniciativa está dirigida a jóvenes universitarios que, debido a su estatus migratorio o situación económica, requieren un impulso adicional para continuar con sus estudios.

Adriana Herrera González es una de las beneficiadas de Becas EMI, un programa que impulsa los estudios de aquellos universitarios que tienen dificultades económicas Prensa Arizona

Una de las personas beneficiadas del programa es Adriana Herrera González, quien se mostró agradecida durante un evento del consulado por el apoyo económico que le ha permitido continuar su carrera universitaria.

“Estoy honrada por haber ganado un beneficio de mi comunidad, estoy muy agradecida por compartir todo esto para que más estudiantes como yo tengan más oportunidades”, destacó en el evento, donde agregó que ahora trabaja como voluntaria en una organización que apoya a inmigrantes con asesorías legales.

El segundo proyecto beneficiado es el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (Pceme).

La iniciativa nació en colaboración con la escuela de negocios Thunderbird y la ciudad de Phoenix para capacitar a mujeres mexicanas en EE.UU. que quieran iniciar o consolidar su emprendimiento.

El Pceme cuenta con más de 3000 mujeres graduadas a nivel mundial Instagram/@patrimonialegal.llc

Gracias a estos fondos, cerca de 200 mujeres en la región han logrado concretar sus ideas de negocio. A nivel global, el programa ya ha graduado a casi 3000 personas.

“Este programa surgió aquí en Phoenix, con la ayuda de la escuela de negocios Thunderbird y las cámaras de comercio. Se ha visto con tan buenos ojos el proyecto que la Cancillería lo extendió a nivel global”, reconoció el cónsul.

Cuándo y dónde será el evento coordinado por el Consulado de México en Phoenix

La “Fiesta Mexicana” se realizará el viernes 1° de mayo de 7.30 a 13.30 (hora local) en el Dobson Ranch Golf Course en Mesa, Arizona.

El costo de la entrada general es de US$30 para adultos y US$15 para niños.

Dichos boletos permiten a los asistentes disfrutar de la fiesta a partir de las 9 hs, la cual incluye música en vivo, una muestra gastronómica y actividades como un campo de golf pequeño para niños.