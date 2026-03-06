Por qué Arizona y otros estados tendrán su bandera a media asta del 6 al 8 de marzo

Arizona ordenó bajar sus banderas a media asta durante los próximos días para honrar la memoria de militares caídos en combate, funcionarios públicos y líderes comunitarios. La medida rige también en Virginia, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota y Virginia Occidental, busca visibilizar el duelo colectivo y reconocer el servicio prestado por estas figuras a la sociedad.

Siete estados de Estados Unidos ordenan bajar sus banderas a media asta en señal de duelo

La ola de tributos lanzada por Arizona, Virginia, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota y Virginia Occidental responde a contextos disímiles que incluyen desde muertes de legisladores hasta el reciente fallecimiento de soldados en ataques en Kuwait.

En Arizona, el decreto de la gobernadora Katie Hobbs rinde homenaje al juez presidente del Tribunal Superior del condado de La Paz, Marcus Kelley, quien falleció el 22 de febrero.

Mientras que en Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger dispuso que las banderas permanezcan a media asta este 7 de marzo en memoria del reverendo Jesse Jackson, al destacar décadas de labor como líder comunitario y figura clave en los derechos civiles. Estas ceremonias de duelo se realizan desde el pasado 4 de marzo, con distintas fechas de finalización según el día programado para los entierros de los fallecidos.

Por su parte, en Minnesota, el gobernador Tim Walz dispuso el homenaje para la sargento de primera clase Nicole M. Amor, quien murió el primero de marzo en Port Shuaiba, Kuwait. La veterana, con veinte años de trayectoria, servía en la Reserva del Ejército cuando ocurrió el ataque. “Ella vistió el uniforme de la nación con valentía y desinterés, al demostrar dedicación y honor durante su vida y carrera”, expresó el gobernador mediante un comunicado oficial citado por Newsweek.

La situación en Kuwait también afecta a Nebraska e Iowa. El gobernador del Cornhusker State, Jim Pillen, ordenó honrar al sargento de primera clase Noah Tietjens, integrante de las Fuerzas y fallecido en un ataque con misiles iraníes contra un centro de operaciones militares.

En Iowa, la gobernadora Kim Reynolds decretó el duelo por el mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, ambos miembros de la Reserva del Ejército muertos en la misma escalada bélica. “Nuestros corazones sufren por las muertes de los soldados O’Brien y Coady, dos valientes hombres de Iowa que dieron el sacrificio supremo para asegurar la libertad”, manifestó la mandataria estatal.

El plano político también motivó las órdenes de luto. En Virginia Occidental, el gobernador Patrick Morrisey instruyó bajar las banderas para recordar al exdelegado Larry D. Kump, reconocido por su estilo conservador y sus frases características durante su paso por la Cámara de Delegados. “Su legado de servicio y su amor por nuestro estado nunca caerán en el olvido”, afirmó el mandatario.

Finalmente, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ordenó el tributo por el representante estatal John Resman, quien tuvo una trayectoria destacada en el ejército, la Guardia Nacional y la oficina del Sheriff del condado de Johnson.

