Buenas noticias para las migrantes mexicanas: consulado de Arizona ofrecerá mamografías gratis en febrero 2026

Las buenas noticias llegan de forma tangible para la comunidad mexicana en Arizona. Como parte de las actividades de bienestar programadas para este febrero de 2026, el Consulado de México en Douglas llevará a cabo una Jornada de Salud, donde ofrecerá mamografías gratuitas en sus instalaciones. Esta iniciativa cobra especial relevancia para las migrantes que necesiten realizarse chequeos médicos preventivos con el fin de evitar cualquier inconveniente futuro.

Cuándo realizan mamografías gratuitas para mexicanos en Arizona

Con el firme propósito de fomentar la cultura de la prevención y detectar a tiempo padecimientos que puedan poner en riesgo la vida, el Consulado de México en Douglas invita a la comunidad a su próxima Jornada de Salud .

invita a la comunidad a su próxima . La jornada de mamografías gratuitas se realizará el miércoles 4 de febrero de 2026, durante un horario continuo desde las 8.00 hasta las 17.00 hs, según indicaron desde sus redes sociales.

Para asistir a las jornadas de salud es necesario sacar una cita previa (Instagram/@consulmexdou)

La atención se brindará directamente en las instalaciones del consulado, ubicado en 1324 G. Ave., Douglas, AZ. Este evento se enfoca en brindar herramientas de bienestar accesibles para evitar enfermedades graves a largo plazo.

Debido a que el cupo puede ser limitado, es indispensable programar una cita previa. Las interesadas deberán comunicarse al número telefónico 520-364-3107, extensión 213, para asistir el día correspondiente.

Las interesadas en realizarse mamografías gratuitas deben cumplir con ciertos requisitos (Instagram/@consulmexdou)

Cuáles son los requisitos para realizarse las mamografías

Para asegurar una atención precisa y cumplir con los protocolos médicos de la jornada, el Consulado de México estableció una serie de requisitos para acceder a las mamografías gratuitas. Entre ellos, se destacan los siguientes:

Edad: el servicio se brinda exclusivamente a mujeres que tengan 35 años o más .

el servicio se brinda exclusivamente a mujeres que tengan . Estado fisiológico: por razones de seguridad y precisión en los resultados del estudio, las pacientes no deben estar embarazadas ni encontrarse en periodo de lactancia .

por razones de seguridad y precisión en los resultados del estudio, las pacientes . Condición de salud actual: este examen es de carácter preventivo, por lo que las solicitantes no deben presentar molestias, dolores o síntomas visibles en los senos al momento de realizarse el estudio.

Desde la entidad aseguran que es fundamental cumplir con estos puntos para garantizar la efectividad del tamizaje y priorizar la salud preventiva de la comunidad.

Además de las jornadas de salud, el Consulado de México en Duglas ofrece otros servicios para la comunidad como trámites de documentación, registro civil y protección consular, entre otros (Instagram/@consulmexdou)

Qué servicios ofrece el Consulado de México en Douglas

Desde su página web oficial, el Consulado de México en Douglas informa que ofrece servicios esenciales de documentación, protección consular, asesoría legal, registro civil y Ventanilla de Salud.

Los migrantes deben realizar los siguientes trámites: