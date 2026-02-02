Buenas noticias para las migrantes mexicanas: consulado de Arizona ofrecerá mamografías gratis en febrero 2026
Se trata de una oportunidad clave para las connacionales que buscan priorizar la salud física y prevenir enfermedades graves
- 4 minutos de lectura'
Las buenas noticias llegan de forma tangible para la comunidad mexicana en Arizona. Como parte de las actividades de bienestar programadas para este febrero de 2026, el Consulado de México en Douglas llevará a cabo una Jornada de Salud, donde ofrecerá mamografías gratuitas en sus instalaciones. Esta iniciativa cobra especial relevancia para las migrantes que necesiten realizarse chequeos médicos preventivos con el fin de evitar cualquier inconveniente futuro.
Cuándo realizan mamografías gratuitas para mexicanos en Arizona
- Con el firme propósito de fomentar la cultura de la prevención y detectar a tiempo padecimientos que puedan poner en riesgo la vida, el Consulado de México en Douglas invita a la comunidad a su próxima Jornada de Salud.
- La jornada de mamografías gratuitas se realizará el miércoles 4 de febrero de 2026, durante un horario continuo desde las 8.00 hasta las 17.00 hs, según indicaron desde sus redes sociales.
La atención se brindará directamente en las instalaciones del consulado, ubicado en 1324 G. Ave., Douglas, AZ. Este evento se enfoca en brindar herramientas de bienestar accesibles para evitar enfermedades graves a largo plazo.
Debido a que el cupo puede ser limitado, es indispensable programar una cita previa. Las interesadas deberán comunicarse al número telefónico 520-364-3107, extensión 213, para asistir el día correspondiente.
Cuáles son los requisitos para realizarse las mamografías
Para asegurar una atención precisa y cumplir con los protocolos médicos de la jornada, el Consulado de México estableció una serie de requisitos para acceder a las mamografías gratuitas. Entre ellos, se destacan los siguientes:
- Edad: el servicio se brinda exclusivamente a mujeres que tengan 35 años o más.
- Estado fisiológico: por razones de seguridad y precisión en los resultados del estudio, las pacientes no deben estar embarazadas ni encontrarse en periodo de lactancia.
- Condición de salud actual: este examen es de carácter preventivo, por lo que las solicitantes no deben presentar molestias, dolores o síntomas visibles en los senos al momento de realizarse el estudio.
Desde la entidad aseguran que es fundamental cumplir con estos puntos para garantizar la efectividad del tamizaje y priorizar la salud preventiva de la comunidad.
Qué servicios ofrece el Consulado de México en Douglas
Desde su página web oficial, el Consulado de México en Douglas informa que ofrece servicios esenciales de documentación, protección consular, asesoría legal, registro civil y Ventanilla de Salud.
Los migrantes deben realizar los siguientes trámites:
- Documentación: emisión por primera vez y renovación de documentos esenciales como el pasaporte mexicano, la matrícula consular y la gestión de la credencial para votar (INE), que asegura que los mexicanos puedan ejercer sus derechos civiles en EE. UU.
- Registro Civil: se ofrece la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento. Este servicio es crucial para cualquier trámite legal, educativo o migratorio que requiera acreditar la nacionalidad y los datos de origen de la persona.
- Protección consular: se brinda asistencia directa a mexicanos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad. Esto abarca la vigilancia del respeto a los derechos humanos, así como el acompañamiento y asesoría en casos de detenciones y procesos de repatriación.
- Asesoría Legal: a través del Programa de Asesoría Legal Externa (PALE), los ciudadanos pueden acceder a consultas profesionales sobre asuntos migratorios, civiles o penales.
- Asuntos Comunitarios y Ventanilla de Salud: se ofrecen de manera regular chequeos preventivos gratuitos, tales como la toma de la presión arterial y la medición de los niveles de azúcar en la sangre, entre otros, para promover el monitoreo constante de la salud física.
- Asistencia y protección a menores: se brinda apoyo en casos de menores no acompañados o que se encuentren en cualquier tipo de situación de riesgo. El consulado interviene para salvaguardar la integridad física y emocional de los niños y adolescentes mexicanos.
