Dramático rescate en Arizona: un trabajador cayó dentro de una mezcladora de químicos

El accidente en el mezclador químico ocurrió el domingo 4 de enero por la mañana en una instalación de Yuma, Arizona, donde un trabajador resultó herido tras quedar atrapado en un equipo industrial.

Arizona: cómo fue el accidente industrial en una planta de Yuma

De acuerdo con el medio KYMA, el hecho se registró en la planta Gowan Milling, ubicada en el área de East County Eighth Street. El aviso a los equipos de emergencia se produjo alrededor de las 8.23 hs del domingo 4 de enero.

El episodio ocurrió el domingo 4 de enero por la mañana Facebook de Rural Metro Fire, l

En un comunicado en Facebook, Rural Metro Fire informó que acudió ante el reporte de una persona lesionada que había quedado atrapada en un mezclador químico.

La agencia explicó que, por tratarse de una instalación que “maneja materiales regulados”, se activó “una respuesta coordinada que involucró a bomberos, fuerzas de seguridad, servicios médicos de emergencia y equipos de materiales peligrosos”.

Rural Metro Fire detalló que el despliegue incluyó a su propio personal, al Equipo de Materiales Peligrosos y Rescate Técnico del City of Yuma Fire Department y a profesionales de salud de Onvida Health.

¿Cómo fue la operación de rescate dentro de la planta?

Al llegar al lugar, los equipos asumieron la coordinación general de la emergencia, delimitaron el perímetro e implementaron protocolos de seguridad para proteger tanto a los rescatistas como al personal de la planta.

El comunicado agregó que se aisló el suministro eléctrico en las zonas afectadas, se realizó monitoreo del aire y se adoptaron medidas preventivas ante eventuales riesgos de exposición. Además, la agencia señaló que “se utilizaron recursos de rescate técnico para asistir en una extracción compleja”, en referencia a la liberación del trabajador atrapado.

Al arribar, los equipos establecieron un comando unificado, aseguraron el perímetro y aplicaron protocolos para reducir riesgos de exposición Freepick

¿Qué pasó con el hombre herido tras el incidente?

Según Rural Metro Fire, el hombre “recibió atención médica continua en el lugar” y luego “fue trasladado a un centro médico para un tratamiento adicional”.

La autoridad indicó también que “el incidente quedó contenido dentro de la instalación” y que se mantuvo un comando unificado durante toda la respuesta, con cooperación de los representantes de la planta y de los organismos intervinientes.

Las consecuencias de un incidente químico: por qué puede causar daños graves

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), un incidente químico puede producir daños directos a la salud humana, animal y al ambiente como consecuencia de la exposición o la contaminación por sustancias peligrosas liberadas de forma accidental o intencional.

La agencia explicó que estos eventos pueden generar lesiones, enfermedades agudas o efectos tóxicos cuando los químicos ingresan al organismo por inhalación, ingestión de alimentos o líquidos contaminados, o contacto con la piel. En el caso de las personas y los animales, la contaminación también puede persistir en la ropa, el cuerpo o las superficies, lo que prolonga el riesgo de exposición.

Los incidentes químicos pueden causar lesiones graves y contaminación ambiental Freepick

FEMA indicó que un incidente químico puede provocar además contaminación ambiental, con impacto en el aire, el agua y el suelo. Esa dispersión facilita la propagación de las sustancias peligrosas y amplía el alcance del daño más allá del lugar de origen, lo que puede afectar a comunidades enteras y a ecosistemas.

El organismo advirtió que, según la magnitud del evento y el tipo de sustancia liberada, estos episodios pueden desbordar la capacidad de respuesta local, requerir evacuaciones o medidas de resguardo, y demandar operaciones complejas de control y descontaminación para reducir los efectos.