Es latino y cuenta cómo fue detenido por el FBI en una confusión que lo relacionó con el caso de Nancy Guthrie

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) liberó en Tucson, Arizona, a Carlos Palazuelos. El hombre es un repartidor latino de DoorDash que fue detenido e interrogado en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años. Según declaró, las autoridades afirmaron que su mirada era similar a la de la persona que aparece en el video captado por la cámara de seguridad instalada en la puerta de la vivienda de Guthrie.

¿Cómo fue la detención del latino?

La detención de Palazuelos ocurrió durante una parada de tráfico al sur de Tucson, según informó NBC News.

Palazuelos declaró al medio que lo detuvieron mientras conducía. Señaló que los agentes consideraron que sus ojos coincidían con los que aparecen en las imágenes difundidas por el FBI, captadas por la cámara de Google Nest en la entrada de la casa de Guthrie. En esas imágenes, se observa a una persona con guantes, máscara, mochila y un arma. La grabación muestra al individuo aparentemente manipular el dispositivo.

Hasta el momento, no hay personas detenidas formalmente

Al latino lo detuvieron a las 16 hs (horario local de los Estados Unidos) frente a un complejo de departamentos y permaneció retenido hasta las 18 hs sin conocer el motivo. En declaraciones a Noticias Telemundo, explicó: “Me estaban acusando de secuestro por algo que yo no hice”.

Tras el interrogatorio, las autoridades lo liberaron sin arrestarlo. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó a NBC News que un hombre fue detenido y puesto en libertad tras nuevas pistas. No se le imputaron cargos.

Desde la difusión del video del sospechoso, la policía recibió miles de llamadas de ciudadanos con posibles pistas

De forma paralela a la detención, se registró la propiedad del hombre en Río Rico, una comunidad ubicada a 60 millas (96,56 kilómetros) al sur de Tucson y cerca de la frontera con México. Palazuelos afirmó que las puertas delantera y trasera de su vivienda resultaron dañadas.

El testimonio del latino tras quedar en libertad

Palazuelos afirmó a NBC News que puede que haya realizado alguna entrega de delivery en la casa de Guthrie en algún momento, pero dijo que no lo recordaba con precisión. También sostuvo que no conoce a la mujer y que no tuvo participación en el hecho investigado.

A su vez, describió la experiencia durante su detención como “aterradora”. Explico que sintió que lo “estaban secuestrando” porque no le “dijeron nada”.

La detención ocurrió durante una parada de tráfico al sur de Tucson Captura Telemundo

En declaraciones a Noticias Telemundo, pidió que identifiquen al responsable. “Lo único que puedo decir es que agarren al muchacho que lo está haciendo para que me dejen a mí en paz y a mi familia porque yo no tuve nada que ver", expresó.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1° de febrero de 2026 después de no presentarse en la casa de una amiga para seguir un servicio religioso virtual. La noche del 31 de enero había sido llevada a su vivienda tras pasar tiempo con su familia.

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero tras no conectarse a un servicio religioso virtual con una amiga Captura CBS

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó a NBC News que recibió más de 4000 llamadas en las 24 horas posteriores a la publicación del video del sospechoso y más de 18.000 desde el 1 de febrero.

Las autoridades indicaron que no hay sospechosos bajo custodia. Lo último que se conoce de la investigación es que los funcionarios actualmente están en comunicación con los vecinos de la zona para solicitar imágenes de sus cámaras de seguridad que coincidan con fechas y horarios específicos.